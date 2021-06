रिटायरमेंट के बाद अपनी मर्जी से नहीं लिख सकेंगे कोई लेख या किताब, उल्लंघन करने पर रूक सकती है पेंशन

रिटायरमेंट के बाद अपनी किताब लिखने पर कई बार विवाद की स्थिति बन जाती है, अगर शख्स इंटेलीजेंस या सुरक्षा संबंधित किसी संस्थान में किसी पद से रिटायर हुआ है. अब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक नियम के तहत यह तय किया है कि इंटेलीजेंस या सुरक्षा संबंधित किसी संस्थान से रिटायर होने वाले सरकारी कर्मी कोई भी कर्मी अपने लेख या किताब अपनी मर्जी से नहीं प्रकाशित कर सकते हैं. इसे प्रकाशित करने के लिए उन्हें अपने संस्थान से पूर्व मंजूरी लेनी होगी जहां से वे काम करके रिटायर हुए हैं. इससे जुड़ा नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक ग्रीवंस एंड पेंशंस के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने जारी किया है.

नोटिफिकेशन के मुताबिक यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 148 के क्लॉज 5 और अनुच्छेद 309 के तहत मिले अधिकारों के तहत और कैग से विचार-विमर्श कर लिया गया है. सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 1972 में संशोधन किया गया है.

No Government servant, who has worked in any Intelligence or Security-related organisation shall make any publication after retirement without prior clearance from the head of organisation: Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions pic.twitter.com/Oz3sUf9CjY

