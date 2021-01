Indigo दे रही है सस्ते में हवाई सफर का मौका, 877 रु से ऑफर शुरू

Indigo Sale: अगर आप कहीं घूमने की सोच रहे हैं और हवाई सफर करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. इंडिगो (Indigo) ने गुरुवार को अपनी घरेलू उड़ानों पर पांच दिन की सेल का एलान किया है. इसमें उड़ानों का किराया 877 रुपये से शुरू है. यह सेल 17 जनवरी तक उपलब्ध है. एयरलाइन के मुताबिक, सेल में यात्री 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 के बीच सफर के लिए टिकट बुक करा सकते हैं.

एयरलाइन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, सेल के दौरान की गई बुकिंग पर 500 रुपये की चेंज या कैंसिलेशन फीस लागू होगी. यह सफर के दौरान केवल पहले बदलाव के लिए लागू है. सेल के दौरान HSBC और IndusInd क्रेडिट कार्ड के जरिए टिकट बुक करने पर अतिरिक्त कैशबैक का भी फायदा मिल रहा है. HSBC बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर सभी किरायों पर 5 फीसदी का अतिरिक्त कैशबैक मिलेगा जिसकी राशि 750 रुपये तक होगी. हालांकि, इसमें न्यूनतम ट्रांजैक्शन 3000 रुपये का होना चाहिए. वहीं, इंडसइंड बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 12 महीने की ईएमआई पर 12 फीसदी का कैशबैक मिलेगा, जो 5000 रुपये तक का है. इसमें न्यूनतम ट्रांजैक्शन 3000 रुयये होना जरूरी है.

HSBC बैंक क्रेडिट कार्ड का ऑफर इंडिगो की वेबसाइट और ऐप पर मौजूद है. जबकि इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड पर मौजूद अतिरिक्त ऑफर केवल एयरलाइन की वेबसाइट पर मिलेगा.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सेल पर इंडिगो के चीफ स्ट्रैटजी और रेवेन्यू ऑफिसर संजय कुमार ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में हवाई सफर में ग्राहकों का विश्वास मजबूत हुआ है क्योंकि यह परिवहन का सबसे ज्यादा सुरक्षित माध्यम है. टीकाकरण के आने से भावनाएं और बेहतर हुई हैं जिसमें लोग इस साल सफर की सोच रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस सेल से उन्हें पहले ही घरेलू सफर के लिए योजना बनाने और किफायती किरायों की मदद मिलेगी. उनके मुताबिक, यह खास सेल इंडिगो की समय पर, सुरक्षित और बिना किसी रूकावट के सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

