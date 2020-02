सिर्फ 999 रु में भरिये उड़ान, वैलेंटाइंस डे पर IndiGo का स्पेशल ऑफर

विमानन कंपनी इंडिगो (IndiGo) ने वैलेंटाइंस डे के मौके पर सेल का एलान किया है. यह सेल 11 फरवरी से 14 फरवरी 2020 तक रहेगी. सेल के तहत भारत के अंदर 999 रुपये के शुरुआती हवाई किराए पर सफर किया जा सकेगा. यह शुरुआती किराया वन वे है और ऑल इन्क्लूसिव है. कंपनी ने बयान में कहा कि वैलेंटाइन सेल में वह डिस्काउंटेड किराए पर 10 लाख सीटों की पेशकश कर रही है.

11-14 फरवरी के बीच कराई गई बुकिंग्स पर 1 मार्च से लेकर 30 सितंबर 2020 तक हवाई सफर किया जा सकेगा. इंडिगो की सेल में टिकट को विमानन कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से बुक कराया जा सकता है. इंडिगो का ऑफर डॉमेस्ट्रिक ट्रैवल पर वनवे, राउंड ट्रिप और मल्टी सिटी बुकिंग्स पर लागू है. हालांकि यह ग्रुप बुकिंग्स पर नहीं रहेगा.

It's SALE o'clock! Grab the offer before it changes! Book now https://t.co/nrPEXW3sxY #letsindigo #Sale #travel pic.twitter.com/kUG0tnUMn9

इंडिगो की सेल में कैशबैक का फायदा भी लिया जा सकता है. ये इस तरह है…

