भारत से दुबई भेजी जा रही हैं सब्जियां, सरकार ने वाराणसी से शुरू किया निर्यात

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आज भारत के कृषि उत्पाद संपन्न क्षेत्रों से पहली बार ट्रायल के तौर पर वाराणसी से दुबई समुद्री मार्ग से ताजा सब्जियां भेज रहा है. वाराणसी क्षेत्र में फल और सब्जियों के उत्पादन की संभावना को देखते हुए एपीईडीए वाराणसी क्षेत्र के पांच जिलों– गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर और संत रविदास नगर में कृषि निर्यात हब बनाने जा रहा है. शुक्रवार को वाराणसी में एपीईडीए के अध्यक्ष पबन कुमार बोरठाकुर और वाराणसी क्षेत्र के आयुक्त दीपक अग्रवाल ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा की उपस्थिति में प्रायोगिक तौर पर ताजा सब्जियों का एक कंटेनर झंडी दिखाकर समुद्री मार्ग से रवाना किया.

कृषि निर्यात हब बनाने के प्रयास में एपीईडीए ने इस साल वाराणसी में ताजा सब्जियों के लिए निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम और क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) का आयोजन किया. इसमें क्षेत्र के 100 किसान और मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश के निर्यातक शामिल हुए. क्रेता-विक्रेता बैठक एफपीओ और प्रगतिशील किसानों को जाने-माने निर्यातकों से संपर्क का मंच प्रदान करती है. क्षेत्र की क्षमता, सब्जियों और फलों की गुणवत्ता, आवश्यक आधारभूत संरचना को समझने में निर्यातकों और क्षेत्र के किसानों के बीच संवाद काफी मददगार साबित हुआ. इससे किसानों को यह समझाने में भी मदद मिली कि वे निर्यात किए जाने लायक विभिन्न फसल उगाएं.

बैठक में दोनों हितधारकों की समस्याओं पर चर्चा की गई. निर्यातकों ने उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित होने पर क्षेत्र से सब्जियों तथा फलों के निर्यात में दिलचस्पी दिखाई. क्रेता-विक्रेता बैठक के बाद उत्पादन स्थलों पर फील्ड भ्रमण किया गया. मुंबई के ताजा सब्जी और फल उत्पादक संघ (वीएएफए) ने चार एफपीओ से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात के लिए ताजा सब्जियां और फल उठाने के बारे में समझौता-ज्ञापन किया. बनारस में कृषि निर्यात हब बनाने की पहल के परिणाम दिख रहे हैं, क्योंकि पहली बार वाराणसी क्षेत्र के एफपीओ से सब्जियों की खेप समुद्री मार्ग से दुबई भेजी जा रही है.

एपीईडीए ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर समुद्री मार्ग से दुबई ताजा सब्जियों का एक कंटेनर ट्रायल के तौर पर भेजा है. वीएएफए के समर्थन से मुंबई के एक निर्यात घराना द्वारा ताजा सब्जियों का 14 एमटी का कंटेनर भेजा जा रहा है. ये सब्जियां गाजीपुर और वाराणसी के तीन एफपीओ से ली गई हैं. एफपीओ से ली गई सब्जियां प्रसंस्कृत की गई हैं और वाराणसी के राजातालाब के कॉन्कर कार्गो सुविधा में पैक की गई हैं. इस सुविधा का उद्घाटन जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री ने किया था.

देश में जल्द आएगी 5G सर्विस, मार्च-अप्रैल में हो सकती है स्पेक्ट्रम की नीलामी

वाराणसी में निर्यात हब के लिए गतिविधियां तेज कर दी गई हैं. सभी गतिविधियों के समन्वय और सहायता के लिए वाराणसी में एपीईडीए का परियोजना कार्यालय स्थापित किया जा रहा है। वाराणसी डिविजन के आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया गया है। समिति का प्रमुख कार्य आधारभूत संरचना विकास, बैकवर्ड लिंकेज तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सप्लाई श्रृंखला की निगरानी करना है.

एपीईडीए भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है. यह भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायी है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.