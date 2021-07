भारतीय रेलवे इस महीने शुरू करने जा रही है ये स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

Indian Railways Special Trains List: भारतीय रेलवे इस महीने से कई ट्रेनों को दोबारा शुरू करने जा रही है. देश में कोरोना वायरस के मामलों की घटती संख्या और रेलवे मुसाफिरों की बढ़ती मांग को देखते हुए, रेलवे ने इस महीने से कुछ स्पेशल ट्रेन सेवाओं को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है. रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक, ये स्पेशल ट्रेनें मुसाफिरों को आसान और सुरक्षित सफर का अनुभव देंगी. आइए भारतीय रेलवे की स्पेशल ट्रेन सेवाओं की पूरी लिस्ट जानते हैं.

ट्रेन नंबर 4202 प्रतापगढ़ से वाराणसी- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4201 वाराणसी से प्रतापगढ़- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4203 फैजाबाद से लखनऊ- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4204 लखनऊ से फैजाबाद- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4303 बरेली से दिल्ली- 2 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4304 दिल्ली से बरेली- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4305 Balamu से शहाजहांपुर- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4306 शहाजहांपुर से Balamu- 4 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4636 फिरोजपुर कैंट से लुधियाना- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4635 लुधियाना से फिरोजपुर कैंट- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4513 नांगल बांध से दौलतपुर चौक- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4514 दौलतपुर चौक से नांगल बांध- 3 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4213 लखनऊ से कानपुर सेंट्रल- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4214 कानपुर सेंट्रल से लखनऊ- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4503 अंबाला कैंट से लुधियाना- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4504 लुधियाना से अंबाला कैंट- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4404 सहारनपुर से दिल्ली- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4301 मुरादाबाद से सहारनपुर- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4302 सहारनपुर से मुरादाबाद- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4633 जालंधर सिटी से फिरोजपुर कैंट- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4634 फिरोजपुर कैंट से जालंधर सिटी- 3 जुलासे शुरू

ट्रेन नंबर 4637 जालंधर सिटी से फिरोजपुर कैंट- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4638 फिरोजपुर कैंट से जालंधर सिटी- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4459 दिल्ली से सहारनपुर- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4461 दिल्ली से रोहतक- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4462 रोहतक से दिल्ली- 2 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4455 नई दिल्ली से गाजियाबाद- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4626 फिरोजपुर कैंट से लुधियाना- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4625 लुधियाना से फिरोजपुर कैंट- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4627 फिरोजपुर कैंट से फजालिका- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4628 फजालिका से फिरोजपुर कैंट- 2 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4629 लुधियाना से लोहियां खास- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4630 लोहियां खास से लुधियाना- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4632 फिरोजपुर कैंट से भटिंडा- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4631 भटिंडा से फजिलका- 2 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4643 फिरोजपुर कैंट से फजिलका- 2 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4644 फजिलका से फिरोजपुर कैंट- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4659 अमृतसर से पठानकोट- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4660 पठानकोट से अमृतसर- 2 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4263 वाराणसी से सुल्तानपुर- 2 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4264 सुल्तानपुर से वाराणसी- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4267 वाराणसी से प्रतापगढ़- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4268 प्रतापगढ़ से वाराणसी- 2 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4523- सहारनपुर से नांगल बांध- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4524- नांगल बांध से अंबाला कैंट- 2 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4532- अंबाला कैंट से सहारनपुर- 2 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4327- सीतापुर शहर से कानपुर सेंट्रल- 2 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4328- कानपुर सेंट्रल से सीतापुर सिटी- 3 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4334- नजीबाबाद से गजरौला- 1 जुलाई से शुरू

ट्रेन नंबर 4333- गजरौला से नजीबाबाद- 1 जुलाई से शुरू

