भारतीय रेलवे गणेश चतुर्थी के मौके पर चलाएगी ये स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

भारतीय रेलवे गणेश चतुर्थी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है. सेंट्रल रेलवे द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक, जोन 72 स्पेशल ट्रेन ट्रिप चलाएगा. इन स्पेशल ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग 8 जुलाई 2021 से शुरू होगी. टिकट बुकिंग सभी PRS सेंटर्स पर स्पेशल चार्ज के साथ के साथ IRCTC की वेबसाइट irctc.co.in पर की जा सकेगी. इन ट्रेनों में एक AC-2 टीयर कम AC-3 टीयर, चार AC-3 टीयर, 11 स्लीपर क्लास, छह सेकेंड क्लास सीटिंग कोच हैं. आइए गणपति फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट देखते हैं.

ट्रेन नंबर 01227 स्पेशल 5 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2021 को CSMT को रोजाना देर रात 12.20 बजे छोड़ेगी और 5 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2021 को उसी दिन रोजाना दोपहर 2 बजे सावंतवाडी रोड पहुंचेगी. जहां ट्रेन नंबर 01228 स्पेशल सावंतवाडी रोड से रोजाना 2.40 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 4.35 बजे CSMT पहुंचेगी. रास्ते में ट्रेन ठाणे, दादर, पनवेल, रोहा, वीर, मनगांव, खेड़, चिपलून, सावरदा, संगमेश्वर रोड, अरावली रोड, विलावडे, राजापुर रोड, रत्नागिरी, अडावली, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव रोड, कंकावली, सिंधुदुर्ग और कुडाल में रूकेगी.

ट्रेन नंबर 01229 6 सितंबर 2021 से 20 सितंबर 2021 को हर सोमवार और शुक्रवार दोपहर 1.10 बजे CSMT से चलेगी और उसी दिन रात 10.35 बजे रत्नागिरी पहुंचेगी. ट्रेन नंबर 01230 9 सितंबर से 23 सितंबर 2021 हर रविवार रत्नागिरी से रात 11.30 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 8.20 पर CSMT पहुंचेगी. रास्ते में ट्रेन दादर, ठाणे, पनवेल, वीर, खेड़, चिपलून, रोहा, मनगांव, अरावली रोड, सवारदा औक संगमेश्वर रोड पर रूकेगी.

ट्रेन नंबर 01231 7 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2021 तक हर मंगलवार, बुधवार और शनिवार सुबह 8 बजे पनवेल से चलेगी और उसी दिन रात 8 बजे सावंतवाडी रोड पहुंचेगी. ट्रेन नंबर 01232 7 सिंतबर 2021 से 22 सितंबर 2021 को हर मंगलवार, बुधवार और शनिवार रात 8.45 बजे सावंतवाडी रोड से चलेगी और अगले दिन सुबह 7.10 बजे पनवेल पहुंचेगी. रास्ते में ट्रेन रोहा, चिपलून, सावरदा, संगमेश्वर रोड, वीर, मवगांव, खेड, अरावली रोड, रत्नागिरी, अडावली, विलावाडे, राजापुर रोड, वैभववाडी रोड, नंदगांव रोड, सिंदुगढ़ और कुडाल रूकेगी.

PM Modi Cabinet Expansion 2021 Live Updates: रविशंकर प्रसाद, जावडेकर ने भी दिया मंत्रिमंडल से इस्तीफा, 43 मंत्री अब से थोड़ी देर में लेंगे शपथ

ट्रेन नंबर 01233 बाई-वीकली स्पेशल 9 सितंबर 2021 से 23 सितंबर 2021 तक हर गुरुवार और रविवार को सुबह 8 बजे चलेगी और रत्नागिरी उसी दिन दोपहर 3.40 बजे रत्नागिरी पहुंचेगी. ट्रेन नंबर 01234 6 सितंबर 2021 से 20 सितंबर 2021 हर सोमवार और शुक्रवार रात 11.30 बजे रत्नागिरी से चलेगी और अगले दिन सुबह 6 बजे पनवेल पहुंचेगी.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.