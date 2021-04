Summer Special Trains: रेलवे चलाएगी समर स्पेशल गाड़ियां, यहां देखिए इन ट्रेनों की लिस्ट, समय, रूट और तमाम जरूरी जानकारियां

Northern Railways Summer Special: नॉर्दर्न रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और आरामदेह यात्रा के लिए गर्मियों के मौसम में कई अहम रूट्स पर समर स्पेशल ट्रेन्स चलाने का एलान किया है. ये सभी ट्रेनें पूरी तरह से रिजर्व्ड यानी आरक्षित होंगी. सभी समर स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर और सेकेंड क्लास की बैठने वाली सीटें उपलब्ध होंगी. कोरोना महामारी के कारण सेकेंड क्लास सीटिंग के लिए भी रिजर्वेशन कराना होगा.

रेलवे ने यात्रियों को कोविड-19 से बचाव के लिए सभी जरूरी नियमों का पालन करने की हिदायत दी है. रेलवे ने कहा है कि यात्री चाहे रेलवे स्टेशन पर हों या ट्रेन में सफर कर रहे हों, उन्हें पूरे समय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़ेशन जैसे सभी नियमों का पालन करना होगा. समर स्पेशल के तौर पर चलाई जाने वाली इन ट्रेनों की लिस्ट, टाइमिंग और इनके रूट पर आने वाले स्टेशनों समेत तमाम जानकारियां आप यहां देख सकते हैं:

ट्रेन नंबर 04076: यह समर स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से दरभंगा जंक्शन तक जाएगी. यह ट्रेन नई दिल्ली से 17 अप्रैल को रात 11.15 बजे रवाना होगी और अगली रात 9 बजे दरभंगा पहुंचेगी. रास्ते में यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बादशाहनगर, गोरखपुर, देवरिया सदर, सिवान जंक्शन, छपरा, सोनपुर जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन और समस्तीपुर जंक्शन पर रुकेगी.

ट्रेन नंबर 04002: आनंद विहार से सीतामढ़ी जंक्शन जाने वाली यह समर स्पेशल एक्सप्रेस 16 अप्रैल को रात 11 बजे आनंद विहार टर्मिनल से से रवाना होगी और अगली रात 12.25 बजे सीतामढ़ी जंक्शन पहुंचेगी. रास्ते में यह ट्रेन गाजियाबाद, पिलखुआ, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, आलमनगर, लखनऊ, बाराबंकी जंक्शन, रुदौली, फैजाबाद जंक्शन, अयोध्या, गोसाईंगंज, अकबरपुर, शाहगंज जंक्शन, जौनपुर जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, वाराणसी सिटी, औड़िहार जंक्शन, गाजीपुर सिटी, यूसुफपुर, बलिया, सुरेमनपुर, छपरा, दिघवारा, सोनपुर जंक्शन, हाजीपुर जंक्शन. मुजफ्फरपुर जंक्शन और रुन्नी सैदपुर स्टेशनों पर रुकेगी.

ट्रेन नंबर 04004: आनंद विहार से भागलपुर जाने वाली यह समर स्पेशल एक्सप्रेस 15 अप्रैल को रात 11 बजे आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होगी और अगली शाम 7.30 बजे भागलपुर पहुंचेगी. इस बीच यह ट्रेन रास्ते में कानपुर सेंट्रल, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, पटना जंक्शन, पटना साहिब, फतुहा जंक्शन, बख्तियापुर जंक्शन, बाढ़, मोकामा, हाथीदह जंक्शन, लखीसराय जंक्शन, क्यूल जंक्शन, कजरा, अभयपुर, धरहरा, जमालपुर जंक्शन, बरियारपुर और सुल्तानगंज स्टेशनों पर रुकेगी.

ट्रेन नंबर 04088: आनंद विहार से जोगबनी तक जाने वाली यह समर स्पेशल एक्सप्रेस 17 अप्रैल को सुबह 8.10 बजे आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होगी और अगली सुबह 7.50 बजे जोगबनी पहुंचेगी. इस दौरान यह ट्रेन गाजियाबाद, अलीगढ़ जंक्शन, टुंडला जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, मिर्ज़ापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, दिलदारनगर जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र, बेगू सराय, खगड़िया जंक्शन, नौगछिया, कटिहार जंक्शन, पूर्णिया जंक्शन, अररिया और फारबिसगंज स्टेशनों पर रुकेगी.

ट्रेन नंबर 04090: नई दिल्ली से राजगीर जाने वाली यह समर स्पेशल एक्सप्रेस 16 अप्रैल को शाम 7.25 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी और अगले दिन शाम को 4.55 बजे राजगीर पहुंचेगी. रास्ते में यह ट्रेन मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, निहालगढ़, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर, जौनपुर सिटी, वाराणसी जंक्शन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, दिलदारनगर जंक्शन, बक्सर, डुमरांव, बिहिया, आरा, बिहटा, दानापुर, फुलवारी शरीफ, पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, पटना साहिब, फतुहा, खुसरूपुर, बख्तियारपुर जंक्शन, हमौत, वीना, बिहार शरीफ और नालंदा स्टेशनों पर रुकेगी.

