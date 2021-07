गरीब रथ, ताज एक्सप्रेस समेत इन ट्रेनों को दोबारा शुरू करने जा रहा है रेलवे, देखें पूरी लिस्ट

Indian Railways Trains List: गर्मी की छुट्टियों के दौरान घूमने जाने की योजना बना रहे मुसाफिरों के लिए भारतीय रेलवे तोहफा लेकर आया है. रेलवे कुछ और ट्रेन सेवाओं को शुरू करने जा रहा है. रेलवे मुसाफिरों को आसान सफर की सुविधा देने के लिए इस महीने से अलग-अलग जगहों तक ट्रेनों की 32 जोड़ियों को दोबारा शुरू करेगा. रेलवे मंत्रालय के मुताबिक, इन ट्रेन सेवाओं में गरीब रथ, ताज एक्सप्रेस, शान-ए-पंजाब, मुंबई सेंट्रल-हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस आदि शामिल हैं. आइए उन ट्रेनों की सूची देखते हैं, जिनको भारतीय रेलवे आने वाले दिनों में दोबारा शुरू करने जा रहा है.

गरीबरथ एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04060 7 जुलाई और ट्रेन नंबर 04059 मुजफ्फरपुर जंक्शन से 9 जुलाई से शुरू होगी.

ताज सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04062 और ट्रेन नंबर 04061 5 जुलाई से शुरू होगी.

हजरत निजामुद्दीन-भुसावल जंक्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस: ट्रेन नंबर 04064 9 जुलाई और ट्रेन नंबर 04063 11 जुलाई से शुरू होगी.

गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04080 5 जुलाई और ट्रेन नंबर 04079 7 जुलाई से शुरू होगी.

आनंद विहार (टर्मिनल)- हलदिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस: ट्रेन नंबर 04066 6 जुलाई और ट्रेन नंबर 04065 8 जुलाई से शुरू होगी.

शान-ए-पंजाब सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04067 और ट्रेन नंबर 04068 6 जुलाई से शुरू होगी.

आनंद विहार(टर्मिनल)- जोगबनी सुपरफास्ट एक्सप्रेस: ट्रेन नंबर 04070 5 जुलाई और ट्रेन नंबर 04069 6 जुलाई से शुरू होगी.

जम्मू मेल एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04033 5 जुलाई और ट्रेन नंबर 04034 6 जुलाई से शुरू होगी.

नई दिल्ली-पुदुचेरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस: ट्रेन नंबर 04072 11 जुलाई और ट्रेन नंबर 04071 14 जुलाई से शुरू होगी.

गरीब रथ एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04074 10 जुलाई और ट्रेन नंबर 04073 11 जुलाई से शुरू होगी.

दिल्ली जंक्शन-पठानकोट जंक्शन सुपरफास्ट एक्सप्रेस: ट्रेन नंबर 04077 5 जुलाई और ट्रेन नंबर 04078 6 जुलाई से शुरू होगी.

गरीबरथ एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04688 7 जुलाई और ट्रेन नंबर 04687 8 जुलाई से शुरू होगी.

गरीबरथ एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04690 11 जुलाई और ट्रेन नंबर 04689 13 जुलाई से शुरू होगी.

अमृतसर- हजूर साहेब नांदेड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04692 5 जुलाई और ट्रेन नंबर 04691 7 जुलाई से शुरू होगी.

जम्मू तवी- कानपुर सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04694 6 जुलाई और ट्रेन नंबर 04693 7 जुलाई से शुरू होगी.

अमृतसर- Kochuveli सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04696 11 जुलाई और ट्रेन नंबर 04695 14 जुलाई से शुरू होगी.

मोरध्वज सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04698 9 जुलाई और ट्रेन नंबर 04697 11 जुलाई से शुरू होगी.

श्री माता वैष्णो देवी कटरा-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04656 15 जुलाई और ट्रेन नंबर 04655 16 जुलाई से शुरू होगी.

अमृतसर-लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस: ट्रेन नंबर 04684 और ट्रेन नंबर 04683 10 जुलाई से शुरू होगी.

पातालकोट एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04624 5 जुलाई और ट्रेन नंबर 04623 6 जुलाई से शुरू होगी.

देहरादून-अमृतसर एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04663 7 जुलाई और ट्रेन नंबर 04664 6 जुलाई से शुरू होगी.

इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04681 5 जुलाई और ट्रेन नंबर 04682 6 जुलाई से शुरू होगी.

इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04666 5 जुलाई और ट्रेन नंबर 04665 6 जुलाई से शुरू होगी.

इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04270 और ट्रेन नंबर 04269 5 जुलाई से शुरू होगी.

गरीबरथ एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04250 9 जुलाई और ट्रेन नंबर 04249 8 जुलाई से शुरू होगी.

बरेली-LTT एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04314 10 जुलाई और 04313 12 जुलाई से शुरू होगी.

केरल संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल: 04560 7 जुलाई और ट्रेन नंबर 04559 10 जुलाई से शुरू होगी.

इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04561 और ट्रेन नंबर 04562 5 जुलाई से शुरू होगी.

संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल: ट्रेन नंबर 04564 5 जुलाई और 04563 7 जुलाई से शुरू होगी.

कालका-श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस स्पेशल: 04535 6 जुलाई और 04536 7 जुलाई से शुरू होगी.

हरिहर एक्सप्रेस स्पेशल: 04534 6 जुलाई और 04533 8 जुलाई से शुरू होगी.

कालका-साईनगर शिरडी सुपरफास्ट एक्सप्रेस: 04566 8 जुलाई और 04565 10 जुलाई से शुरू होगी.

