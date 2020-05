Railway: ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनों पर सरकार का बड़ा फैसला, स्टॉपेज और यात्रियों की संख्या में बदलाव

कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते देशभर में लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे (Indian Railways) की तरफ से प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिलों में पहुंचाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक स्पेशल (Shramik Special) ट्रेनों को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं. रेलवे ने अब श्रमिक स्पेशल में 1700 यात्रियों को ले जाने का फैसला किया है. अभी एक श्रमिक ट्रेन में सिर्फ 1200 यात्रियों को ले जाने की अनुमति है. रेलवे के इस फैसले से अब अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सकेगा. रेलवे की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, रेल जोन को श्रमिक स्पेशल के अंतिम स्टेशन के अलावा उस राज्य में तीन अन्य स्टॉपेज के नाम उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. रेलवे की ओर से यह फैसला राज्य सरकारों के अनुरोध पर किया गया है.

आदेश में यह भी कहा गया है कि ट्रेन पर स्पिलर बर्थ की क्षमता समान रहनी चाहिए. ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेन में 24 कोच हैं, प्रत्येक कोच में 72 पैसेंजर ले जाने की क्षमता है. फिलहाल सोशल डिस्टैंसिग के नियमों की अनुपालना के लिए एक कोच में सिर्फ 54 यात्री ही सफर कर रहे हैं. अबतक रेलवे 1 मई से अबतक करीब 5 लाख यात्रियों को सफर करा चुका है.

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस फैसले के बारे में बताया कि रेलवे के पास 300 ट्रेनें रोजाना चलाने की क्षमता है, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक इस क्षमता का उपयोग किया जाए. हम अगले कुछ दिनों में अधिक से अधिक प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाना चाहते हैं. इसके लिए राज्यों से मंजूरी देने की अपील की है.

दूसरी ओर, एक अहम फैसले के तहत भारतीय रेलवे 12 मई से चुनिंदा रूट पर 15 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. IRCTC की तरफ से इन ट्रेनों के लिए सोमवार यानी 11 मई शाम 4 बजे से टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी. ध्यान रहे कि IRCTC के जरिए बुकिंग किसी एजेंट से नहीं कराई जा सकती है. Indian Railways: 12 मई से इन 15 रूट पर चलेंगी ट्रेन, आज शाम से शुरू होगी टिकट बुकिंग

इसके लिए आपके पास IRCTC का अकाउंट होना चाहिए, जिसपर लॉगइन करने के बाद टिकट बुक कराया जा सकता है. इसके लिए आपको यह जानना जरूरी होगा कि वेबसाइट के जरिए किस तरह से बुकिंग की जा सकती है. सभी ट्रेनें नई दिल्ली से 15 रूट पर चलाई जाएंगी. आने वाले दिनों में भी कोच की उपलब्धता के आधार पर ऐसी ट्रेनें चल सकती हैं.

