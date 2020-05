Indian Railways: 12 मई से फिर दौड़ेंगी ट्रेन, सोमवार शाम से शुरू होगी टिकट बुकिंग

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने यात्री ट्रेनों का परिचालन धीरे-धीरे शुरू करने की योजना बनाई है. इसे लेकर रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) ने एलान किया है कि 12 मई से ट्रेनों का सफर शुरू हो जाएगा. अभी केवल 15 जोड़ी ट्रेन चलेंगी, यानी रिटर्न जर्नी मिलाकर 30 ट्रेनें. ये ट्रेनें 15 शहरों को कवर करेंगी. मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ये ट्रेन स्पेशल ट्रेनों के तौर पर नई दिल्ली स्टेशन से चलेंगी और डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को कनेक्ट करेंगी.

इन स्पेशल ट्रेनों में 11 मई शाम 4 बजे से रिजर्वेशन कराया जा सकेगा. यह केवल IRCTC की वेबसाइट से होगा. रेलवे स्टेशनों के टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे, लिहाजा प्लेटफॉर्म टिकट समेत कोई भी काउंटर टिकट जारी नहीं होगी. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यात्रियों के लिए फेस कवर पहनना और ट्रेन छूटने से पहले स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी. केवल ​ऐसे ही यात्री ट्रेन में जा सकेंगे, जिनमें कोविड19 के लक्षण न हों. ट्रेनों के टाइम टेबल समेत बाकी डिटेल्स अलग से जारी की जाएंगी. बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में यात्री ट्रेनों का परिचालन 22 मार्च से बंद है.

These trains will be run as special trains from New Delhi Station connecting 15 important cities of the countryhttps://t.co/tOvEFT1C8Z pic.twitter.com/dvdxKaxshM

मंत्रालय के बयान के मुताबिक, भारतीय रेलवे नए मार्गों पर भी और स्पेशल ट्रेन शुरू करेगी. यह कोविड19 केयर सेंटर्स के लिए 20000 कोच रिजर्व करने और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए रोज 300 तक ट्रेनों के परिचालन के लिए पर्याप्त संख्या में कोच रिजर्व करने के बाद उपलब्ध कोचों पर निर्भर करेगा. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राज्य सरकारों की अपील पर मौजूदा श्रमिक स्पेशल ट्रेन ऐसे ही चलती रहेंगी, जैसे चल रही हैं.

