Indian Railway News: कोहरे ने धीमी की ट्रेनों की रफ्तार, घर से निकलने से पहले जान लें ट्रेनों का स्टेटस

Indian Railway News: उत्तर भारत में ठंडी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. घने कोहरे के कारण लगभग सभी ट्रेनें बहुत लेट चल रही हैं. इसके प्रभाव से सुपर फास्ट और प्रीमियम ट्रेनें अपने गंतव्य तक कई घंटे की देरी से चल रही हैं. देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली आने वाली ट्रेनों की रफ्तार इतनी धीमी हो गई है कि हमेशा लगभग समय पर चलने वाली ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं. प्रयागराज से चलकर नई दिल्ली आने वाली ट्रेन 02275 हमसफर स्पेशल आजर 4 घंटे 32 मिनट की देरी से नई दिल्ली स्टेशन पहुंची. यह ट्रेन इलाहाबाद से चलकर कानपुर तक एकदम समय पर पहुंची लेकिन दिल्ली पहुंचने तक साढ़े चार घंटे लेट हो गई. प्रयागराज से यह ट्रेन रात 10:30 बजे खुलती है और नई दिल्ली पहुंचने का समय 06:10 बजे सुबह है.

सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों के अलावा राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं. कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो कानपुर तक समय पर पहुंच रही हैं या कम लेट हो रही हैं, वे कानपुर से आगे दिल्ली तक पहुंचने में बहुत देरी कर दे रही हैं.

