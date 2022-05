RailTail ने 100 स्टेशनों पर शुरू की PM-WANI वाई-फाई योजना, ऐसे करें इस सुविधा का इस्तेमाल

Indian Railways Free WiFi: रेलटेल ने प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना पर आधारित अपनी पब्लिक वाईफाई सर्विस की शुरुआत की है. रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने सोमवार को एक बयान में बताया कि इस सुविधा की शुरुआत 2384 वाईफाई हॉटस्पॉट वाले 100 रेलवे स्टेशनों पर हुई है. इसका मतलब है कि रेलवे स्टेशनों पर अब आप आसानी से वाई-फाई एक्सेस कर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे. रेलटेल की इस पब्लिक वाई-फाई सर्विस का विस्तार जून, 2022 के अंत तक सभी 6,102 रेलवे स्टेशनों (जहां वाई-फाई सुविधा पहले से उपलब्ध है) में किया जाएगा. जून 2022 तक सभी 6,102 रेलवे स्टेशनों पर होगा वाई-फाई रेलटेल का वाईफाई नेटवर्क अब देश भर के 6102 रेलवे स्टेशनों में फैला हुआ है, जिसमें 17,792 वाईफाई हॉटस्पॉट हैं, और यह अभी भी बढ़ रहा है. इस पब्लिक वाई-फाई सर्विस का विस्तार जून, 2022 के अंत तक सभी 6,102 रेलवे स्टेशनों (जहां वाई-फाई सुविधा पहले से उपलब्ध है) में किया जाएगा. यह सुविधा 10 जून तक 1000 रेलवे स्टेशन, 20 जून तक 3000 रेलवे स्टेशन और 30 जून 2022 तक सभी 6102 स्टेशनों में उपलब्ध होगी. रेलटेल ने कहा कि PM-WANI टेलिकॉम डिपार्टमेंट का एक खास प्रोग्राम है, ताकि आम जनता के लिए ब्रॉडबैंड के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके. CODT ने PM-WANI के फ्रेमवर्क को डिजाइन और डेवलप किया है. पीएसयू ने कहा कि छोटे दुकानदार लास्ट माइल एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर के रूप में पब्लिक डेटा ऑफिस बन सकते हैं और इंटरनेट व बैकएंड सेवाओं के लिए PDO एग्रीगेटर्स से सेवाएं ले सकते हैं. ऐसे करें इस सुविधा का इस्तेमाल इस वाईफाई नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए ‘वाई-डॉट’ मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. इस मोबाइल एप्लिकेशन को C-DOT के सहयोग से डेवलप किया गया है. PSU द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, ये रेलवे स्टेशन 22 राज्यों में फैले हुए हैं और इनमें 71 कैटेगरी A1, ए रेलवे स्टेशन के साथ-साथ अन्य कैटेगरी के 29 रेलवे स्टेशन शामिल हैं.

