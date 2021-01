IRCTC E-Catering Services: ट्रेन में ऑनलाइन मंगा सकेंगे खाना, 1 फरवरी से फिर शुरू होगी ई-कैटरिंग सर्विस

IRCTC E-Catering Services: रेलयात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. भारतीय रेलवे ने ई-कैटरिंग की सेवा दोबारा शुरू करने का फैसला किया है. यह सेवा 1 फरवरी से शुरू होगी. अब उन्हें रेल यात्रा के दौरान अब खाने-पीने की दिक्कत नहीं होगी. हालांकि चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर ही ई-कैटरिंग सेवा शुरू होगी. पिछले साल मार्च में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने ई-कैटरिंग की सेवा को पूरी तरह बंद कर दिया था. अब यह सेवा फिर से शुरू किए जाने पर यात्रीगण यात्रा के दौरान अपने पसंदीदा खाने का आनंद ले सकेंगे.

रेल यात्रा के दौरान अभी सिर्फ ई-कैटरिंग की सेवाओं के लिए मंजूरी मिली है. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ट्रेनों में कंबल, चादर और तकिए भी यात्रियों को नहीं दिए जा रहे हैं और इन्हें दोबारा उपलब्ध कराए जाने को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है.

This will further enhance travel experience and passenger convenience as they can enjoy their favourite & fresh food during train journeys.

भारतीय रेल समीक्षा कर, कर्मचारियों की उपलब्धता और स्थानीय प्रतिबंधों के आधार पर ई-कैटरिंग सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दे रही है. ई-कैटरिंग की सेवा सभी स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए शुरू की जाएगी. इससे अब यात्रियों के लिए यात्रा के दौरान खान-पान की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी.

यह भी पढ़ें- नतीजों के बाद मारुति में बिकवाली, क्‍या आपको शेयर में लगाना चाहिए दांव या अभी बनाएं दूरी

आईआरसीटीसी ई-कैटरिंग की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए यात्रियों को अपने सीट पर रहते हुए खाने-पीने के सामानों के लिए बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है. इस सुविधा के तहत यात्री देश भर में मौजूद 500 से अधिक रेस्टोरेंट्स से अपने मनपसंद खाने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं. इसमें यात्रियों को मेन्यू से मनपसंद खाना ऑर्डर करना होता है और फिर उसे यात्रियों की सीट तक पहुंचाया जाता है. खाना ऑर्डर करते समय यात्रियों को पीएनआर नंबर, ट्रेन नाम, सीट/बर्थ नंबर जैसी ट्रैवल डिटेल्स देनी होती है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.