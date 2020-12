रेलवे ने पश्चिम बंगाल में किया इलेक्ट्रिक रेल इंजन का ट्रायल; नहीं होगा पॉल्युशन, मेंटीनेंस पर खर्च कम

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने पश्चिम बंगाल में न्यू कूचबिहार से लेकर जलपाईगुड़ी रोड के बीच इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव (रेल इंजन) का ट्रायल रन किया है. यह ट्रायल 19 नवंबर को किया गया और यह सफलतापूर्वक पूरा हुआ. यह जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए दी. गोयल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कर राज्य के गर्व, उद्योग व संपन्नता को नए स्तरों तक ले जाने के लिए प्र​तिबद्ध है.

Trial run of electric loco, from New Coochbehar to Jalpaiguri Road in West Bengal, was conducted successfully on 19th December.

Govt led by PM @NarendraModi ji is committed to taking Bengal’s pride, industry & prosperity to new levels by transforming State's rail infrastructure. pic.twitter.com/sqocrTwKlh

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) December 20, 2020