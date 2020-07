109 जोड़ी रूट्स पर दौड़ेंगी प्राइवेट पैसेंजर ट्रेनें, निजी निवेश के लिए रेलवे ने मांगा प्रपोजल

केंद्र सरकार ने बुधवार को रेलवे में निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया. रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी रूट्स पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिए यात्री ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट एंटिटीज से रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस (RFQ) मांगा है. इस प्रॉजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर का निवेश 30 हजार करोड़ रुपये का होगा. पहली बार इंडियन रेलवेज नेटवर्क पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए प्राइवेट पार्टी को आमंत्रित किया गया है.

पिछले साल आईआरसीटीसी ने पहली प्राइवेट ट्रेन लखनऊ-दिल्ली तेजस एक्सप्रेस शुरू की थी. रेलवे के मुताबिक, इस कदम के पीछे मकसद भारतीय रेल में कम मेंटीनेंस कॉस्ट, कम ट्रांजिट टाइम के साथ नई तकनीक का विकास करना है और नौकरियों के अवसर बढ़ाना, बेहतर सुरक्षा और वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस उपलब्ध कराना है.

109 जोड़ी रूट इंडियन रेलवे नेटवर्क पर 12 क्लस्टर्स में होंगे. हर ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे. इन रूट्स पर चलने वाली सभी ट्रेनों की अधिकतम रफ्तार 160 किलो मीटर/ घंटा होगी. रेलवे ने यह भी कहा है कि इन मॉडर्न ट्रेनों में से अधिकांश को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाया जाएगा. फाइनेंसिंग, प्रोक्योरिंग, संचालन और ट्रेनों के रखरखाव की जिम्मेदारी प्राइवेट एंटिटीज की होगी.

रेलवे ने कहा है कि वह 35 साल के लिए ये प्रॉजेक्ट प्राइवेट कंपिनयों को देगी. प्राइवेट पार्टी को इंडियन रेलवे को फिक्स्ड हौलेज चार्ज, खपत के हिसाब से एनर्जी चार्ज और पारदर्शी बिडिंग प्रक्रिया से तय किया गया रेवेन्यु का एक हिस्सा देना होगा. इन सभी ट्रेनों में ड्राइवर और गार्ड भारतीय रेलवे के होंगे.

