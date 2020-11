मुंबईवासियों को राहत, 1 नवंबर से शुरू हुईं 610 अतिरिक्त स्पेशल सबअर्बन ट्रेन

रेलवे (Indian Railways) ने 1 नवंबर से मुंबई में 610 अतिरिक्त डेली स्पेशल सबअर्बन ट्रेनों को चलाना शुरू किया है. ये 610 ट्रेनें, मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में मौजूदा चल रहीं 1410 ट्रेनों के अतिरिक्त हैं. इस इजाफे के बाद अब मुंबई में मौजूदा वक्त में चल रही लोकल ट्रेनों की कुल संख्या 2020 हो गई है. रेल मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि इस कदम से सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने, भीड़ से बचने और यात्रियों की और सुविधा देने में मदद ​होगी.

भारतीय रेलवे की घोषणा के मुताबिक, 610 अतिरिक्त सबअर्बन सेवाओं में से मुंबई उपनगरीय नेटवर्क पर सेंट्रल रेलवे नेटवर्क में 314 अतिरिक्त सबअर्बन ट्रेनें चलाई जाएंगी. इस क्षेत्र में फिलहाल 706 सबअर्बन ट्रेनें चलाई जा रही हैं. इसी तरह वेस्टर्न रेलवे नेटवर्क में 296 सबअर्बन ट्रेन चलाने का एलान किया गया. ये 296 सबअर्बन ट्रेनें मौजूदा 704 ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी. वेस्टर्न रेलवे द्वारा अतिरिक्त सबअर्बन ट्रेनों को लेकर विस्तृत जानकारी देने के लिए बयान भी जारी किया गया है.

WR has decided to increase daily Special Suburban services from 704 to 1000 w.e.f. 01/11/20 by adding 296 additional services in order to maintain social distancing in trains.

Special services are being operated fr Essential Services Staff as notified by Govt. of Maharashtra. pic.twitter.com/GVTS80iXti

