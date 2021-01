Indian Railways: क्या ट्रेन में सफर करना होने जा रहा है महंगा? रेलवे ने दिया ये जवाब

Indian Railways: रेलयात्रियों के लिए बहुत राहत की खबर है. एक दिन पहले यानी 5 जनवरी को रेलवे किराया बढ़ाने को लेकर अफवाहें बड़ी तेजी से फैल रही थी जिसे लेकर इंडियन रेलवे ने खंडन करते हुए कहा कि इस प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया गया है. भारतीय रेलवे ने कहा कि यात्री किराए में बढ़ोतरी को लेकर कोई प्रस्ताव भी सामने नहीं आया है, ऐसे में किराया महंगा होने की बात आधारहीन है.

Certain sections of media have reported about possibility of some hike in passenger fares. This news is baseless & without any factual basis. There is no proposal under consideration to increase fares. Media is advised to not to publish or circulate such reports: Indian Railways

— ANI (@ANI) January 5, 2021