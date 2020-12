Haridwar Kumbh Mela 2021: कुंभ के लिए रेलवे बनाएगा नए स्टेशन, चलेंगी 35 विशेष ट्रेनें, ये है पूरी तैयारी

Haridwar Kumbh Mela 2021: अगले साल होने वाले हरिद्वार कुंभ मेले के लिए रेलवे विशेष तैयारी कर रहा है. केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही हरिद्वार कुंभ मेला 2021 के लिए विशेष तैयारियों में व्यस्त चल रहे हैं. इसके अलावा भारतीय रेलवे भी विशेष तैयारी कर रहा है. दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई रेलवे स्टेशंस पर काम चल रहा है. इन पर करीब 661 करोड़ रुपये की लागत आएगी. इसके अलावा एक नया रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किया गया है. इसके अलावा रेलवे विशेष ट्रेन सेवाओं को भी शुरू करने की तैयारी कर रहा है. अगले साल मकर संक्रांति 14 जनवरी से भक्तों का हरिद्वार आना शुरू हो जाएगा जो अप्रैल महीने तक जारी रहेगा.

रेलवे ने योगनगरी में एक नए रेलवे स्टेशन की शुरुआत की है. योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को करीब 220 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है. इस स्टेशन पर दो सिक लाइंस और दो वाशिंग लाइंस के साथ तीन नए प्लेटफॉर्म भी तैयार किए गए हैं. वाशिंग लाइन पर एक ऑटोमैटिक वाशिंग प्लांट भी इंस्टाल किया गया है.

हरिद्वार और लक्सर के बीच एक सिंगल लाइन है. 27 किमी लंबे इस ट्रैक पर इस साल के अंत तक रेलवे लाइन की डबलिंग का काम पूरा हो जाएगा. सिंगल लाइन को डबल करने की लागत करीब 346 करोड़ रुपये तक की आएगी.

नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक कुंभ मेले के लिए जोन 30 से 35 स्पेशल ट्रेन चलाएगा. ये ट्रेन वर्तमान में चल रही 25 रेगुलर ट्रेन्स के अतिरिक्त चलेंगी. इसके लिए एक कंप्लीट प्लान तैयार कर लिया गया है और सीनियर जोनल रेलवे ऑफिशियल्स लगातार इसे सुपरवाइज (निरीक्षण) कर रहे हैं. नॉर्दर्न रेलवे जोन इन अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों को कुंभ मेले में जाने वाले भक्तों की संख्या के आधार पर चलाएगा.

कुंभ मेले के मद्देनजर रेलवे ने कई अन्य काम भी शुरू किए हैं. इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, मोतीचूर, एथल, पत्थरी और ज्वालपुर रेलवे स्टेशंस पर नए फुट-ओवर ब्रिज को डेवलप किया गया है. इसके अलावा इन रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त प्लेटफॉर्म सर्फेस, शेल्टर, वाटर बूथ्स का भी निर्माण किया गया है. इन स्टेशनों पर यात्रियों के 83 अनारक्षित, 21 आरक्षित और 16 पूछताछ काउंटर भी शुरू किए गए हैं. इन सबके अलावा करीब 10 स्टेशन पर ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ 340 सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए प्रबंध किया गया है.

(Story: Devanjana Nag)

