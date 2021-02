रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! वेस्टर्न रेलवे चलाएगा छह और विशेष ट्रेन; चेक करें बुकिंग डेट, रूट, टाइमिंग की डिटेल

Indian Railway News: रेलयात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. रेलयात्रियों की बढ़ती संख्या के चलते वेस्टर्न रेलवे छह अतिरिक्त विशेष ट्रेनों को चलाएगा. वेस्टर्न रेलवे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. वेस्टर्न रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक वलसाड-जोधपुर, वलसाड-कानपुर, अहमदाबाद-बरौनी, अहमदाबाद-गोरखपुर, हापा-बिलासपुर और ओखा-नाथद्वारा के बीच ट्रेन शुरू की जा रही हैं. जो ट्रेनें शुरू की जा रही हैं, उनमें ट्रेन 09055 के लिए बुकिंग 20 फरवरी 2021; ट्रेन 09243, 09239 व 09575 की बुकिंग 21 फरवरी 2021; ट्रेन 09483 व 09489 की बुकिंग 23 फरवरी से शुरू होगी. इनकी बुकिंग नॉमिनेटेड पीआरएस काउंटर्स औऱ आईआरसीटीसी वेबसाइट के जरिए की जा सकेगी.

Western Railway to run 6 more additional special trains between Valsad – Jodhpur, Valsad – Kanpur, Ahmedabad – Barauni, Ahmedabad – Gorakhpur, Hapa – Bilaspur & Okha – Nathdwara for the convenience of passengers. pic.twitter.com/w1NbJRMb6o

ट्रेन 09055- साप्ताहिक स्पेशल वलसाड-जोधपुर; यह ट्रेन मंगलवार को चलेगी और शाम 7 बजे वलसाड से छूटकर नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद, साबरमती, महेसणा, पालनपुर, मारवाड़, पाली मारवाड़, होते हुए अगले दिन सुबह 08:55 पर जोधपुर पहुंचेगी.

ट्रेन 09056- साप्ताहिक स्पेशल जोधपुर-वलसाड; यह ट्रेन 24 फरवरी से हर बुधवार को चलेगी. जोधपुर से शाम 6:40 पर छूटकर अगले दिन 08:55 सुबह वलसाड पहुंचेगी. यह ट्रेन पाली मारवाड़, मारवाड़, फालना, पिंदवाड़ा, पालनपुर, महेसणा, साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच और सूरत से होकर गुजरेगी

ट्रेन 09243- सुपरफास्ट वीकली स्पेशल वलसाड-कानपुर; 24 फरवरी से हर बुधवार चलेगी. वलसाड से रात 10:15 पर छूटकर अगले दिन शाम 7:30 पर कानपुर पहुंचेगी. यह ट्रेन भेस्तान, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, झांसी और औराई से होकर गुजरेगी.

ट्रेन 09244- सुपर फास्ट वीकली स्पेशल कानपुर-वलसाड; 26 फरवरी से हर शुक्रवार चलेगी. यह ट्रेन कानपुर सुबह 8:00 बजे से छूट कर अगले दिन सुबह 5:40 पर वलसाड पहुंचेगी. यह ट्रेन औराई, झांसी, भोपाल, इटारसी, खंडवा, भुसावल, जलगांव और भेस्तान से होकर गुजरेगी.

ट्रेन 09483- स्पेशल अहमदाबाद-बरौनी; 1 मार्च से हर दिन चलेगी. यह ट्रेन रात 12:25 से छूटकर अगले दिन शाम 640 पर बरौनी पहुंचेगी. यह ट्रेन आनंद वडोदरा,सूरत, नंदूरबार, भुसावल, इटारसी, हबीबगंज, ललितपुर, टीकमगढ़, खड़गपुर, महाराजा छत्रसाल छतरपुर, खजुराहो, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज छेवकी, बक्सर, आरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, और समस्तीपुर से होकर गुजरेगी.

ट्रेन 09484- बरौनी-अहमदाबाद स्पेशल; यह ट्रेन 3 मार्च से हर दिन चलेगी. बरौनी से शाम 7:30 पर छूटकर तीसरे दिन दोपहर 12:40 पर अहमदाबाद पहुंचेगी. यह ट्रेन समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, आरा, बक्सर, चित्रकूट, बांदा, महोबा, खजुराहो, टीकमगढ़, ललितपुर, हबीबगंज, इटारसी, भुसावल, सूरत, वडोदरा, आणंद से होकर गुजरेगी.

ट्रेन 09489- अहमदाबाद से गोरखपुर- सोमवार को छोड़कर हफ्ते में 2 मार्च से बाकी 6 दिन चलेगी. अहमदाबाद से सुबह 9:10 बजे उठकर अगले दिन शाम 6:15 पर गोरखपुर पहुंचेगी. आणंद, छायापुरी, दाहोद, रतलाम, उज्जैन, विदिशा, सागर, दामोह, कटनी, मैहर, सतना, वाराणसी, मऊ और देवरियासदर से होकर गुजरेगी.

ट्रेन 09490- गोरखपुर से अहमदाबाद- यह ट्रेन 3 मार्च से हफ्ते में मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिन चलेगी. गोरखपुर से रात 9:30 पर छूटकर देवरियासदर, मऊ, वाराणसी, सतना, मैहर, कटनी, दामोह, बीना, विदिशा, उज्जैन, रतलाम, दाहोद , छायापुरी और आणंद होते हुए तीसरे दिन सुबह 4:10 पर अहमदाबाद पहुंचेगी.

ट्रेन 09239- हापा से बिलासपुर- 27 फरवरी से हर शनिवार छूटेगी. हापा से रात 09:55 पर छूटकर तीसरे दिन रात 3:00 बजे राजकोट, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, जलगांव, भुसावल, नागपुर, दुर्ग और रायपुर होते हुए बिलासपुर पहुंचेगी.

ट्रेन 09240- बिलासपुर से हापा सुपरफास्ट वीकली स्पेशल- 1 मार्च से हर सोमवार चलेगी. बिलासपुर से सुबह 10:45 पर छूटकर रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, नागपुर, अकोला, भुसावल, जलगांव, सूरत, भरूच, वडोदरा, आणंद, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट होते हुए अगले दिन दोपहर 3:30 पर हापा पहुंचेगी.

ट्रेन 09575- ओखा से नाथद्वारा वीकली स्पेशल- यह ट्रेन 24 फरवरी से हर बुधवार को चलेगी. ओखा से सुबह 08:20 बजे छूटकर द्वारका, जामनगर, हापा, राजकोट, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, आणंद, छायापुरी, दाहोद, रतलाम, मंदेसर, नीमच, चित्तौड़गढ़ और मवली होते हुए अगले दिन सुबह 05:55 पर नाथद्वारा पहुंचेगी.

ट्रेन 09575- नाथद्वारा से ओखा- यह ट्रेन 25 फरवरी से हर गुरुवार चलेगी. नाथद्वारा से रात 08:55 पर छूटकर मवली, चित्तौड़गढ़, नीमच, मंदेसर, रतलाम, दाहोद, छायापुरी, आणंद, अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, हापा, जामनगर और द्वारका होते हुए अगले दिन शाम 06:55 बजे ओखा पहुंचेगी.

