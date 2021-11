Indian Railway News: इस हफ्ते रोज छह घंटे बुक नहीं कर पाएंगे टिकट, जानिए रेलवे ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला

Indian Railway News: रेल सफर के लिए टिकट बुक कराना है तो 21 नवंबर तक कुछ खास घंटों में ऐसा नहीं कर पाएंगे. यात्री सेवाओं को सामान्य करने और कोरोना से पहले जिस तरीके से ट्रेनें चल रही थीं, रेलवे उन सर्विसेज को पटरी पर लाने लिए तैयारी कर रही है. रेल सेवाओं को पटरी पर लाने की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी. इन प्रयासों के तहत सात दिनों तक हर दिन छह घंटे टिकट बुकिंग या इन्हें कैंसल करने जैसी सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी. रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक जिस समय सबसे कम बुकिंग होती, जैसे कि रात 11:30 बजे से सुबह 05:30 बजे तक, छह घंटे सेवाएं बंद रहेंगी. यह कार्य 14 व 15 नवंबर की मध्यरात्रि से 20 व 21 नवंबर की रात तक 23:30 बजे से शुरू होकर 0530 बजे समाप्त होगा.

रिलीज के मुताबिक इस अवधि में जब सेवाएं बाधित रहेंगी, रेलवे सिस्टम डेटा और नए ट्रेन नंबर को अपडेट जैसे कार्य पूरे करेगा. चूंकि सभी मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में बड़ी मात्रा में पिछले (पुरानी रेलगाड़ियों के नंबर) और वर्तमान यात्री बुकिंग डेटा अपडेट किया जाना है, इसलिए इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है ताकि यात्रियों को अधिक दिक्कत न हो. रेल मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के मुताबिक जिन छह घंटे सेवाएं बंद रहेंगी, उन्हें इस प्रकार चुना गया है ताकि लोगों को अधिक दिक्कत न हो. रेलवे के मुताबिक इन छह घंटों के दौरान कम लोग सर्विसेज लेते हैं. इन छह घंटों में रेल कर्मी ट्रेनों को शुरू करने के लिए अग्रिम चार्टिंग सुनिश्चित करेंगे.

इन छह घंटों में यानी कि रात 11:30 बजे से सुबह 05:30 बजे तक कोई भी पीआरस सेवाएं नहीं उपलब्ध होंगी. पीआरएस सेवाओं के तहत टिकट बुक करना, टिकट को कैंसल कराना, पूछताछ सेवाएं इत्यादि आती हैं. हालांकि रेलवे के मुताबिक पीआरएस सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी पूछताछ सेवाएं जैसे कि 139 नंबर की सेवा इत्यादि पहले की ही तरह जारी रहेंगी. रेल मंत्रालय ने यात्रियों से स्थिति को सामान्य और सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए उनका समर्थन मांगा है.

