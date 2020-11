अपने कर्मियों के लिए रेलवे ने शुरू की नई सुविधा, अब घर बैठे ही कर सकेंगे पीएफ से जुड़े ये काम

इंडियन रेलवे ने अपने सभी कर्मियों के लिए एक ऑनलाइन एचआर मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) लांच किया है. यह सिस्टम रेलवे के रिटायर्ड कर्मियों के लिए भी है. इस सिस्टम के तहत रेलवे के वर्तमान कर्मचारी और पेंशनधारकों को अपना पीएफ बैलेंस चेक करने और पीएफ एडवांस के लिए आवेदन करने के लिए ज्यादा समस्या नहीं होगी और वे इसे घर बैठे ऑनलाइन ही कर सकेंगे.

Shri Vinod Kumar Yadav, Chairman & CEO, Railway Board has launched today three new modules of HRMS namely Employee Self Service, Provident Fund Advance, Settlement & User Depot Module.

रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव ने कहा कि एचआरएमएस के तीन नए मॉड्यूल लांच किए गए हैं- एंप्लाई सेल्फ सर्विस, प्रोविडेंट फंड एडवांस सेटलमेंट और यूजर डिपोट मॉड्यूल. उनका कहना है कि इससे रेलवे की उत्पादकता बढ़ेगी और कर्मियों को अधिक संतुष्टि मिलेगी.

एंप्लाई सेल्फ सर्विस मॉड्यूल के तहत रेलवे कर्मियों को डेटा में सुधार जैसी सुविधाएं मिलेंगी. प्रोविडेंट फंड एडवांस मॉड्यूल के तहत रेलवे कर्मी अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकेंगे और पीएफ एडवांस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. पीएफ एडवांस की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होगी और कर्मी इसे ट्रेक भी कर सकेंगे.

एचआरएमएस में तीसरे सेटलमेंट मॉड्यूल के तहत रिटायर होने वाले कर्मियों का पूरा सेटलमेंट प्रोसेस ऑनलाइन होगा. कर्मी अपनी सेटलमेंट या पेंशन बुकलेट ऑनलाइन भर सकेंगे. इसके अलावा उनकी सर्विस डिटेल्स की जानकारी भरने और पेंशन प्रोसेसिंग ऑनलाइन हो जाएगी. इससे पेपर की बचत तो होगी ही, इसके अलावा रिटायर्ड कर्मियों के सेटलमेंट ड्यू को समय पर मॉनीटर किया जा सकेगा.

