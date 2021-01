Pull-Push Rajdhani Express: पुल-पुश टेक्नोलॉजी पर चलने वाली इंडियन रेलवे की पहली राजधानी एक्सप्रेस आज से मुंबई से नई दिल्ली के लिए रोज चलेगी. सेंट्रल रेलवे जोन ने एक बयान जारी कर कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई-हजरत निजामुद्दीन राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल की स्पीड को बढ़ाने का फैसला लिया गया है. वहीं, इस रूट में ग्वालियर में एक अतिरिक्त ठहराव का प्रावधान भी शामिल है. रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी बयान साझा करते हुए कहा कि मुंबई-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को संशोधित समयसीमा के साथ हाई स्पीड से चलाई जाएगी. यात्रियों को पहले की तुलना में तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी.

वर्तमान में, यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से प्रतिदिन शाम 4 बजे रवाना होती है और अगले दिन सुबह 09.55 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचती है. वापसी में, यह रोज शाम 4.55 बजे हजरत निजामुद्दीन से रवाना होती है और अगले दिन सुबह 11.15 बजे सीएसएमटी, मुंबई पहुंचती है.

भारतीय केंद्रीय रेलमार्ग 22221/22222 राजधानी एक्सप्रेस का उद्घाटन 19 जनवरी, 2019 को किया गया था. एक फर्स्ट एसी, तीन एसी 2-टियर, 8 एसी थ्री-टियर और एक पैंट्री कार के साथ सप्ताह में दो बार ट्रेन चलाई गई. CSMT हर बुधवार और शनिवार को 14.50 बजे और कल्याण, नासिक रोड, जलगांव, भोपाल, झांसी और आगरा कैंट में रुकते हुए अगले दिन 10.20 बजे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पहुंची. बाद में इस ट्रेन की मांग बढ़ गई. इस ट्रेन को 14 सितंबर, 2019 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से भी रवाना किया गया था. लेकिन साल 2020 में कोविड-19 के चलते ट्रेनों का परिचालन सस्पेंड कर दिया गया था.

आरक्षण सभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और वेबसाइट www.irctc.co.in पर किया जा सकता है. केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही इस विशेष ट्रेन में चढ़ने की अनुमति है. इस ट्रेन के हाल्ट में विस्तृत समय के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जा सकते हैं या एनटीईएस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे बोर्डिंग, यात्रा और गंतव्य के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी मानदंडों, एसओपी का पालन करें.

पुश-पुल मोड में एक इंजन आगे और एक इंजन पीछे होता है. जिसने बैंकरों को जीएसटी सेक्शन में संलग्न करने और अलग करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, जिससे समय की बचत हुई है

