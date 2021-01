Train Cancellation News: कोहरे के कारण कई ट्रेनें रद्द, घर से निकलने के पहले देख लें पूरी लिस्ट

Train Cancellation due to Fog: उत्तर भारत में कोहरे का कहर लगातार जारी है. इसकी वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं तो उनकी वापसी के समय को रिशेड्यूल किया जा रहा है. ऐसे में रेलयात्रियों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह ट्रेन पकड़ने से पहले इसका पता कर लें कि ट्रेन किस समय रवाना होने वाली है. सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनें ही नहीं लेट हो रही हैं बल्कि राजधानी एक्सप्रेस भी लेट हो रही हैं. रेल प्रशासन मैसेज भेजकर रेलयात्रियों को ट्रेन के बदले समय के बारे में सूचित कर रहा है.

रेलवे ने न सिर्फ ट्रेनों के समय में बदलाव किया है बल्कि कुछ ट्रेनों को रद्द भी किया है. कोहरे के कारण 31 जनवरी तक ट्रेनों को रद्द किया गया है या उनकी फ्रीक्वेंसी कम की गई है.

रेलवे ने कोहरे के चलते इन ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है.

– ट्रेन 02054 (अमृतसर-हरिद्वार) – 31 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 02053 (हरिद्वार-अमृतसर) – 31 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 04674 (अमृतसर-जयनगर) – 31 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 04673 (जयनगर-अमृतसर)- 1 फरवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 09611 (अजमेर-अमृतसर) – 30 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 09614 (अमृतसर-अजमेर)- 31 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 05933 (डिब्रूगढ़-अमृतसर)- 26 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 05934 (अमृतसर-डिब्रूगढ़)- 29 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 05909 (डिब्रूगढ़-लालगढ़)- 31 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 05910 (लालगढ़-डिब्रूगढ़)- 3 फरवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 02357 (कोलकाता-अमृतसर)- 30 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 02358 (अमृतसर-कोलकाता)- 1 फरवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 04006 (आनंद विहार-सीतामढ़ी)- 31 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 04005 (सीतामढ़ी-आनंद विहार)- 2 फरवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 03483 (मालदाटाउन-दिल्ली)- 31 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 03484 (दिल्ली-मालदाटाउन)- 2 फरवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 03413 (मालदाटाउन-दिल्ली)- 2 फरवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 03414 (दिल्ली-मालदाटाउन)- 1 फरवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 02988 (अजमेर-सियालदाह)- 31 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 02987 (सियालदाह-अजमेर)- 1 फरवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 02549 (कामाख्या से आनंद विहार) – 31 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 02550 (आनंद विहार से कामाख्या) – 2 फरवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 05483 (अलीपुरद्वार से दिल्ली) – 31 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 05484 (दिल्ली से अलीपुरद्वार) – 2 फरवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 12523 (न्यू जलपाईगुड़ी से नई दिल्ली) – 30 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 12524 (नई दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी) – 31 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 15705 (कटिहार से दिल्ली) – 28 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 15706 (दिल्ली से कटिहार) – 29 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 15483 (अलीपुरद्वार से दिल्ली) – 31 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 15484 (दिल्ली से अलीपुरद्वार) – 2 फरवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 02179 (लखनऊ से आगरा फोर्ट) – 31 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

– ट्रेन 02180 (आगरा फोर्ट से लखनऊ) – 31 जनवरी तक ट्रेन कैंसिल

रेलवे ने ट्रेन 02226/02225 (दिल्ली-आजमगढ़), ट्रेन 02033/02034 (कानपुर-नई दिल्ली), ट्रेन 01803/01804 (दिल्ली-झांसी), ट्रेन 02397/02398 (गया-नई दिल्ली), ट्रेन 02367/02368 (भागलपुर-आनंद विहार), ट्रेन 02393/02394 (राजेंद्र नगर-नई दिल्ली), ट्रेन 02561/02562 (जयनगर-नई दिल्ली), ट्रेन 03307/03308 (धनबाद-फिजोरपुर कैंट), ट्रेन 05274/05273 (रक्सौल-आनंद विहार), ट्रेन 02554/02553 (सहरास-नई दिल्ली), ट्रेन 02557/02558 (आनंद विहार-मुजफ्फपुर), ट्रेन 02391/02392 (नई दिल्ली-राजगीर) और ट्रेन 02571/02572 (आनंद विहार-गोरखपुर) की फ्रीक्वेंसी कम की गई है.

