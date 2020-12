महज 400 रुपये का तेल भरवाकर जीत सकते हैं एसयूवी-बाइक्स, इंडियन ऑयल का खास ऑफर, ऐसे उठाएं फायदा

इंडियन ऑयल के रिटेल आउटलेट्स पर पेट्रोल-डीजल भरवाकर आप एसयूवी जीत सकते हैं. इंडियन ऑयल का यह ऑफर ‘भरो फ्यूल जीतो कार’ इस महीने के अंत तक है. इसके तहत महज 400 रुपये का तेल भरवाकर भी आप ऑफर का हिस्सा बन सकते हैं और एसयूवी समेत कई इनाम जीत सकते हैं. यह ऑफर 4 दिसंबर से शुरू किया गया था और 31 दिसंबर की रात 23:59 बजे तक यह रहेगा. आइए जानते हैं कि यह ऑफर क्या है और किस तरह इस ऑफर का हिस्सा बनकर इनाम जीते जा सकते हैं.

इस ऑफर का हिस्सा बनने के लिए आपको इंडियन ऑयल के किसी रिटेल आउटलेट्स पर कम से कम 400 रुपये का पेट्रोल या डीजल खरीदना है. एक्स्ट्राप्रीमियम और एक्स्ट्रामाइल तेल खरीदने पर भी योजना का हिस्सा बन सकते हैं. जब आप तेल खरीदेंगे तो आपको एक सिंगल प्रिंटेड बिल मिलेगा, उस पर एक बिल नंबर और डीलर कोड होगा. बिल लेकर एसएमएस के जरिए ‘डीलर कोड <space>बिल नंबर<space)बिल राशि’ लिखकर 90521 55555 पर भेजना है. डीलर कोड 6 अंकों का एक नंबर होता है.

एक एसएमएस के जरिए तेल खरीदने की डिटेल्स देकर आप इंडियन ऑयल के इस ऑफर का हिस्सा बन सकते हैं. मतलब कि आप दो बार एक ही रिटेल आउटलेट्स या अलग-अलग आउटलेट्स पर 400 रुपये या उससे अधिक मूल्य के तेल खरीदकर एसएमएस भेज सकते हैं और योजना का हिस्सा बन सकते हैं. यह दो बार की गणना एक मोबाइल नंबर के लिए है.

इंडियन ऑयल के इस खास ऑफर के तहत जो लोग हिस्सा लेंगे, उसमें से विजेता चयन लकी ड्रॉ के जरिए किया जाएगा. इस ऑफर के तहत जीतने वालों को ये वस्तुएं मिल सकती हैं.

– एक एसयूवी (मेगा लकी ड्रॉ)

– चार कार (मेगा लकी ड्रॉ)

– 16 बाइक्स (मेगा लकी ड्रॉ)

– हर हफ्ते 25 विजेताओं को 5 हजार का मुफ्त तेल

– हर दिन 100 एक्स एक्स्ट्रारिवार्ड्स मेंबर्स (जिन्होंने एक्स्ट्रारिवार्ड्स प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया हो) विजेताओं को 100 रुपये का मुफ्त तेल.

इंडियन ऑयल ने अपनी वेबसाइट पर दी गई जानकारी में यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी तरह से बिल खो जाता है या ई-रिसीट डिलीट हो जाता है तो उनके इनाम के दावे खारिज कर दिए जाएंगे. ओरिजिनल प्रिंटेड बिल संभालकर रखना जरूरी है. हालांकि इंडियन ऑयल ने इसे जेरॉक्स करा लेने का सलाह दिया है ताकि ओरिजिनल बिल की स्याही हल्की धुंधली हो जाने पर जेरॉक्स से उसे वेरिफाई किया जा सके. जीतने वाले विजेताओं से इंडियन ऑयल के रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिसर्स कांटैक्ट कर वेरिफिकेशन के लिए कहेंगे. इसके अलावा विजेताओं की पूरी सूची इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर दी जाएगी. इस योजना से जुड़ी जानकारियां इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर ले सकते हैं.

