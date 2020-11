भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर, 568 अरब डॉलर के पार पहुंचा

देश का विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) 7.779 अरब अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 568.494 अरब डॉलर की सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ये डेटा 6 नवंबर को खत्म हुए हफ्ते के लिए जारी किया है. इससे पिछले 30 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में भंडार 183 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 560.715 अरब डॉलर हो गया था.

समीक्षाधीन हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी की वजह फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCA) में इजाफा रहा, जो कुल रिजर्व का बड़ा हिस्सा है. RBI के साप्ताहिक डेटा के मुताबिक, FCA 6.403 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 524.742 अरब डॉलर पर पहुंच गया.

फॉरेन करेंसी एसेट्स को डॉलर की टर्म में देखा जाता है. इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रखे गैर-अमेरिकी यूनिट्स जैसे यूरो, पाउंड और येन में बढ़ोतरी और गिरावट का असर शामिल होता है.

केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, समीक्षाधीन हफ्ते में स्वर्ण भंडार 1.328 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 37.587 अरब डॉलर पर पहुंच गया. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास मौजूद स्पेशल ड्राइंग राइट्स 7 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 1.488 अरब डॉलर पर पहुंच गए. डेटा के मुताबिक, समीक्षाधीन हफ्ते के दौरान IMF के पास देश के भंडार की स्थिति भी 40 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.676 अरब डॉलर पर पहुंच गई.

बजट 2021: अबकी बार ई-मेल के जरिए उद्योग संगठनों और जानकारों को भेजने होंगे सुझाव, कोविड-19 के कारण नहीं होंगी बैठकें

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.