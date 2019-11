अगले साल ज्यादा बढ़ेगी आपकी सैलरी, 10% का मिलेगा इंक्रीमेंट: रिपोर्ट

अर्थव्यवस्था में नरमी के बावजूद देश में अगले साल निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में 10 फीसदी बढ़ोतरी का अनुमान है. एक रिपोर्ट में यह कहा गया है. विलिस टॉवर वाटसन की ‘सैलरी बजट प्लानिंग’ (वेतन बजट योजना) के मुताबिक इस साल कर्मचारियों के वेतन में प्रभावी रूप से 9.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है जो अगले साल 10 प्रतिशत पहुंच सकती है. वेतन में हालांकि 10 फीसदी की वृद्धि एक रिवाज बनती जा रही है लेकिन यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक है.

इंडोनेशिया में कर्मचारियों के वेतन में 8 प्रतिशत, चीन में 6.5 प्रतिशत, फिलीपीन में 6 प्रतिशत, हांगकांग और सिंगापुर दोनों जगह वेतन में 4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है. विलिस टावर्स वाटसन इंडिया के परामर्श प्रमुख (टैलेंट एंड रिवार्ड) राजुल माथुर ने कहा कि हालांकि एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत में वेतन में वृद्धि लगातार ऊंची बनी हुई है लेकिन कंपनियां सतर्क रुख अपना रही हैं और पिछले साल के मुकाबले इसमें कोई बड़ा बदलाव का उनका इरादा नहीं है.

कंपनियां ऑटोमेशन और डिजिटलीकरण से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिये चुनिंदा आधार पर कौशल आधारित क्षतिपूर्ति समायोजन शुरू कर रही हैं. सर्वे के अनुसार कार्यकारी स्तर पर 2020 के लिये वेतन में औसतन 10.1 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है. पिछले साल यह 9.6 प्रतिशत था. प्रबंधन के बीच के स्तर के पेशेवरों के मामले में वेतन बढ़ोतरी 10.4 प्रतिशत हो सकती है जो 2019 में 10.1 प्रतिशत थी.

प्रोड्क्शन मैनुअल लेबर को भी 10.3 फीसदी की सैलरी ग्रोथ का अनुमान है. अगर परफॉर्मेंस लेवल पर देखा जाए तो सर्वे में पता चला कि औसतन वेतन बढ़ोतरी का 25 फीसदी टॉप परफॉर्मेंस वालों को दिया जाएगा जो देश के कर्मचारियों का 11.5 फीसदी है.

महाराष्‍ट्र की राजनीति में नया मोड़: सरकार बनाने पर गतिरोध कायम, नितिन गडकरी से उनके आवास मिले अहमद पटेल

इसका मतलब है कि एक औसत या औसत से नीचे के कर्मचारी को मिले 1 रुपये प्रति व्यक्ति के मुकाबले टॉप परफॉर्मर को 2.6 रुपये मिलेगा जो पिछले साल 1.3 रुपये था. सर्वे की गई कंपनियों में 28 फीसदी ने अगले 1 साल के लिए सकारात्मक बिजनेस रेवेन्यू आउटलुक दर्शाया है. जबकि 61 फीसदी ने पिछले साल के मुकाबले कोई बड़ा बदलाव नहीं बताया है. और 11 फीसदी ने रेवेन्यू में गिरावट की आशंका जताई है. पिछले साल 5 फीसदी लोगों ने यह जताया था.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.