Covid-19 Guidelines: केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए जारी की नई गाइडलाइन, जानें क्या हैं नए नियम

Covid-19 Guidelines: कोरोना वायरस के नए वैरिएंट Omicron के चलते एक बार फिर दुनिया भर में दहशत का माहौल है. इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रविवार को भारत आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए नई संशोधित गाइडलाइन की घोषणा की. इतना ही नहीं, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने की तय तारीख की समीक्षा करने का भी फैसला किया है. कुछ दिनों पहले ही सरकार ने ऐलान किया था कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं को 15 दिसंबर को शुरू किया जा सकता है.

‘जोखिम वाले देशों’ के तौर पर पहचाने जाने वाले देशों से आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स को इन गाइडलाइन्स का पालन करना जरूरी है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ‘जोखिम वाले’ देशों के तहत 12 देशों की लिस्ट जारी की है, जिनमें शामिल हैं – दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, ब्राजील, चीन, बोत्सवाना, न्यूजीलैंड, मॉरीशस, सिंगापुर, जिम्बाब्वे, हांगकांग और इज़राइल.

जोखिम वाले देशों के अलावा अन्य देशों से भारत आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें 14 दिनों तक सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी. संशोधित गाइडलाइन के अनुसार, इन देशों से आने वाले 5 फीसदी यात्रियों का रैंडम आधार पर कोविड टेस्ट किया जाएगा. अगर यात्री होम क्वारंटीन में या सेल्फ मॉनिटरिंग के दौरान पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो उन्हें खुद को आइसोलेट करना होगा और नजदीकी हेल्थ केयर फैसिलिटी में संपर्क करना होगा.

