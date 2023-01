Republic Day Parade 2023 Live Updates: कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस की भव्य परेड, देश की सैन्य शक्ति और कला-संस्कृति का शानदार प्रदर्शन

Republic Day 2023 Parade, Flag Hoisting Live Updates: मिस्र (Egypt) के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी इस बार गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हैं.

Republic Day 2022 Live Updates: दिल्ली के कर्तव्यपथ पर रिपब्लिक डे की शानदार परेड. (Photo : Screenshot DD Nantional)