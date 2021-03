Covid-19: 1 दिन में 35838 केस, 102 दिनों में सबसे ज्यादा; कहीं जिम, स्पोर्ट्स क्लब बंद तो कहीं धारा 144

Coronavirus in India: देश में कोरोना वायरस के मामले फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं. जिससे एक बार फिर वायरस को लेकर देशभर में डर बढ़ रहा है. इसी वजह से अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में नाइट कर्फ्यू से लेकर धारा 144 लगाने का एलान किया गया है. कुछ जगहों पर जिम, स्पोर्ट्स क्लब, गेमिंग जोन बंद कर दिए गए हैं. बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 35,838 नए मामले सामने आए हैं. यह 102 दिनों में सबसे ज्यादा है. वहीं इस दौरान 171 लोगों की डेथ हो गई है. महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां एक दिन में 23179 नए मामले दर्ज हुए हैं.

कोरोना वायरस के चलते अहमदाबाद में गुरुवार यानी 18 मार्च से जिम, स्पोर्ट्स क्लब, गेमिंग जोन बंद रहेंगे. वहीं, मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर में 17 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का एलान किया गया है. मध्यप्रदेश के आठ शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रहेंगे. यूपी के गाजियाबाद के बाद अब नोएडा में भी 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी. बता दें कि सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र रहा जहां पूरे देश में करीब 64 फीसदी मामले आए.

भारत की बात करें तो बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 35,838 नए मामले आए हैं और 171 डेथ हुई हैं. इस तरह से देश में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 11,474,302 हो गए हैं और अबतक कुल 159,250 मरीजों की डेथ हो चुकी है. कुल रिकवर्ड केस 11,061,170 हैं तो अबतक एक्टिव केस 253,882 हैं. इसके पहले इस साल का एक दिन में सबसे ज्यादा 28869 केस एक दिन पहले देखने को मिला था.

24 घंटों में महाराष्ट्र में एक दिन में रिकॉर्ड 23,179 मरीज मिले जो कि पिछले 6 महीने में सबसे अधिक है. मंगलवार की अपेक्षा बुधवार को 30 फीसदी तक कुल मामलों में इजाफा हुआ है. पुणे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,745 नए केस मिले और 15 मरीजों की मौत हुई है. नागपुर में बुधवार को अकेले 2,698 केस सामने आए. महाराष्ट्र में 17 सितंबर को 24,619 कोविड-19 पॉजिटिव केस मिले थे. बुधवार को महाराष्ट्र में कोविड से 84 मौतें हुईं. राज्य में कोरोना मामलों की कुल संख्या बढ़कर 23,70,507 हो गई है. 1 मार्च से 17 मार्च के बीच राज्य में कोरोना के रोजाना मामलों में 4 गुना इजाफा हुआ है.

1 दिन में पंजाब में 2,039, गुजरात में 1,122, केरल में 2,098 और कर्नाटक में 1,275 मरीज मिले हैं. दिल्ली में 536, तमिलनाडु में 945, मध्य प्रदेश में 832, छत्तीसगढ़ में 887, हरियाणा में 555, राजस्थान में 313 और पश्चिम बंगाल में 303 मामले सामने आए हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.