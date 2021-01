Calculate Postage India Post: डाक से भेजना चाहते हैं सामान, घर बैठे जानिए कितना लगेगा पैसा

How to Calculate Postage Charge From India Post: चिट्ठी से लेकर पार्सल इत्यादि एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए डाक यानी पोस्ट सालों से अहम माध्यम बना हुआ है. इसकी वजह है कि भारतीय डाक देश के दूरदराज के इलाकों में भी पहुंच रखता है. कोविड काल में भारतीय डाक की अहमियत और खुलकर सामने आई क्योंकि जरूरी सामान से लेकर दवाइयों आदि को पहुंचाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

जब हम डाक के जरिए कोई चीज भेजते हैं तो हमें डाक शुल्क यानी पोस्टेज वैल्यू चुकानी होती है. डाक मूल्य एक ऐसा शुल्क है, जो डाक द्वारा भेजे जाने वाले सामान के ट्रांसफर के लिए लिया जाता है. अब आप सामान पोस्ट से भेजने से पहले घर बैठे उस पर लगने वाली पोस्टेज वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. भारतीय डाक ने अपनी वेबसाइट पर यह सुविधा उपलब्ध करा दी है. आइए जानते हैं कैसे आप ऑनलाइन तरीके से पोस्टेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं-

– जिस देश में डाक से सामान भेजना है, उसे चुनें.

– जिस सामान को भेजना चाहते हैं, उसका चुनाव करें जैसे लेटर, डॉक्युमेंट, पार्सल आदि.

– सामान का वजन निर्धारित स्पेस में डालें, जरूरत पड़ने पर सामान की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई भी डालनी होगी.

– अब ‘गेट अवेलेबल सर्विसेज’ पर क्लिक करें. इसके बाद आपके सामने विकल्प आएंगे कि सामान कैसे दूसरे देश में पहुंचाना चाहते हैं, हवाई मार्ग से या जमीनी रास्ते से. इनमें से किसी एक को चुनें.

– कैप्चा कोड या कैलकुलेशन का जवाब निर्धारित स्पेस में डालकर ‘गेट प्राइस’ पर क्लिक करें.

– इसके बाद डाक शुल्क या पोस्टेज वैल्यू सामने आ जाएगी.

