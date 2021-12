Miss Universe 2021: हरनाज संधु ने रचा इतिहास, 21 साल बाद भारतीय सुंदरी बनीं मिस यूनिवर्स, इस सवाल का जवाब देकर हासिल किया ताज

Miss Universe 2021: एक्टर-मॉडल हरनाज संधु (Harnaaz Sandhu) ने इतिहास रच दिया है और 21 साल बाद किसी भारतीय सुंदरी ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है. संधु ने 80 देशों की सुंदरियों को पछाड़ यह उपलब्धि हासिल की है. संधु से पहले सिर्फ दो भारतीयों ने मिस यूनिवर्स का क्राउन हासिल किया है. सबसे पहले वर्ष 1994 में सुष्मिता सेन ने और फिर वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने. 21 वर्षीय संधु ने 2021 की मिस यूनिवर्स का खिताब इजराइल के ऐलट में आयोजित 70वें संस्करण के समारोह में जीता.

इस समारोह की मेजबानी स्टीव हार्वे ने की थी और इसमें अमेरिकी गायक जोजो ने परफॉरमेंस दिखाया था. चयन समिति में अभिनेत्री व मिस यूनिवर्स इंडिया 2015 उर्वशी रौतेला, अडमारी लोपेज, एड्रियाना लीमा, चेस्ली क्रिस्ट, आईरिस मिटेनेयर, लोरी हार्वे, मारियन रिवेरा और रेना सोफर थे. इस प्रतियोगिता में पराग्वे की 22 वर्षीय नाडिया फेरेरा दूसरे और दक्षिण अफ्रीका की 24 वर्षीय लालेला म्नाने तीसरे स्थान पर रहीं.

चंडीगढ़ की रहने वाली संधू को मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने इस साल की ब्रह्माण्ड सुंदरी का ताज पहनाया जिसे पिछले वर्ष यह खिताब हासिल हुआ था. अंतिम सवाल-जवाब दौर में संधू से पूछा गया था कि आज युवा महिलाएं जो दबाव झेल रहीं है, उससे निपटने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगी? इस पर संधू ने जवाब दिया कि आज के युवा सबसे अधिक खुद पर भरोसे, अपने खास होने और खुद को खूबसूरत बनाने को लेकर दबाव का सामना कर रहे हैं. संधू ने कहा कि दूसरों से तुलना बंद करनी चाहिए और दुनिया भर में जो अधिक जरूरी चीजें हो रही हैं, उस पर बातचीत करनी चाहिए. यह समय की जरूरत है तो युवाओं को समझनी चाहिए. आप आपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, अपनी आवाज हो, तो खुद के लिए बोलना सीखिए. संधू ने कहा कि वह खुद पर भरोसा करती हैं और इसी वजह से वह इस निर्णायक मोड़ पर खड़ी हैं. उनके जवाब ने उन्हें इतिहास रचने का मौका दिया.

संधू वर्ष 2017 से सौंदर्य प्रतियोगिताओं का हिस्सा रही हैं. उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में चंडीगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए 2017 में टाइम्स फ्रेश फेस का खिताब जीता था. इसके बाद उन्होंने लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता. संधू सिर्फ मॉडल ही नहीं बल्कि अभिनेत्री भी हैं और उन्होंने यारा दियां पू बारन और बाई जी कूट्टेंगे जैसी कुछ पंजाबी फिल्मों में काम किया है. एकेडमिक कैरियर की बात करें तो संधू लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री कर रही हैं.

