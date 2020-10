भारत की पहली सी-प्लेन सर्विस 31 अक्टूबर से! साबरमती रिवरफ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक का सफर

भारत की पहली सी-प्लेन सेवा 31 अक्टूबर को साबरमती रिवरफ्रंट से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच शुरू होने वाली है. कहा जा रहा है कि इस सर्विस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे. केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का कहना है कि विमानन सेवा प्रदाता कंपनी स्पाइसजेट ने इसके लिये मालदीव से एक सीप्लेन खरीदा है. यह सीप्लेन करीब 250 किलोमीटर के मार्ग पर सेवा प्रदान करेगा. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार साबरमती रिवर फ्रंट से अहमदाबाद के लिये सीप्लेन से उड़ान भर चुके हैं. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक एक Twin Otter 300 सोमवार को भारत पहुंच चुका है.

ऐसी रिपोर्ट है कि 31 अक्टूबर से 19 सीटर सी-प्लेन हर रोज 4 उड़ान भरेगा. इसका किराया 4800 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है. सी-प्लेन सरदार सरोवर बांध की झील नंबर 3 में उतरेगा. 3 नवंबर के बाद से लोग सी-प्लेन में यात्रा कर सकेंगे. सीप्लेन एक साथ 12 यात्रियों को ले जा सकेगा. मंत्री का कहना है कि एक बार शुरू हो जाने के बाद इस मुहिम से पर्यटन को काफी फायदा मिलेगा. सरकार की उड़ान योजना के तहत स्पाइसजेट को फायदे भी दिये जायेंगे.

गुजरात सरकार ने इस साल जुलाई में सीप्लेन सेवा के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत चार जल एयरोड्रमों के निर्माण के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के साथ त्रिपक्षीय समझौते में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. एक वाटर एयरोड्रम या सीप्लेन बेस खुले पानी का एक ऐसा क्षेत्र होता है, जिसका इस्तेमाल सीप्लेन, फ्लोट-प्लेन और एम्फीबियस विमानों द्वारा लैंडिंग और टेक ऑफ के लिये किया जाता है. अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट, नर्मदा जिले के केवडिया में सरदार सरोवर बांध, भावनगर जिले के पालीताना में शतरुंजी बांध और मेहसाणा जिले के धौरी बांध में वाटर एयरोड्रम की योजना बनायी गयी थी.

साबरमती और सरदार सरोवर-स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मार्ग देश में पहचाने गये 16 सीप्लेन मार्गों में शामिल हैं. सरकार के अनुसार इस मार्ग के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरे हो चुके थे. मंडाविया के मुताबिक, इस सेवा के शुभारंभ के बाद गुवाहाटी, अंडमान निकोबार और यमुना से उत्तराखंड में टप्पर बांध सहित विभिन्न मार्गों पर नियमित सेवा की योजना बनायी गयी है.

यह भी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात में रहेंगे. 30 अक्टूबर को पीएम मोदी जंगल सफारी पार्क, क्रूज बोट, भारत भवन, एकता नर्सरी, चिल्ड्रन पार्क का उद्घाटन करेंगे. जबकि 31 अक्टूबर को आरोग्य वन का उद्घाटन करेंगे और नए IAS अफसरों को संबोधित करेंगे. इसके बाद सी प्लेन से अहमदाबाद के लिए रवाना होंगे.

