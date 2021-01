Tejas Express: देश की पहली प्राइवेट ट्रेन 14 फरवरी से फिर चलेगी, यहां देखें टाइमिंग और किराया और बुक करें टिकट

देश की पहली प्राइवेट ट्रेन Tejas Express को 14 फरवरी से फिर शुरू किया जाएगा. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) के मुताबिक लखनऊ-नई दिल्ली और अहमदाबाद-मुंबई दोनों रेलमार्गों पर तेजस एक्सप्रेस की सेवाएं 14 फरवरी से फिर शुरू की जा रही हैं. इससे पहले कोरोना महामारी के चलते इसे बंद किया था. हालांकि रिकवरी के दौरान इसे फिर शुरू किए जाने का फैसला लिया गया लेकिन यात्रियों का बेहतर रिस्पांस नहीं मिलने के कारण इसे फिर बंद कर दिया गया.

तेजस एक्सप्रेस देश की पहली प्राइवेट ट्रेन है. इसमें डायनमिक किराया होता है यानी कि इसमें किराए में उतार-चढ़ाव होता है. लखनऊ-नई दिल्ली और अहमदाबाद-मुंबई दोनों मार्गों पर यह हफ्ते में चार दिन यानी शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को चलती है.

Service of #Lucknow – #Delhi – #Lucknow & #Ahmedabad – #Mumbai -Ahmedabad #TejasExpress is resuming from 14 Feb 2021. #Book your #journey tickets today on https://t.co/e14vje72Y3 & get ready for a wonderful #travel #experience #IRCTC #GoTejas #comfort #IRCTCOfficial

कोरोना महामारी के कारण बंद होने के बाद जब इसे पिछले साल अक्टूबर 2020 में चलाए जाने का फैसला लिया गया था तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के तहत एक सीट छोड़कर बुकिंग की जा रही थी. हालांकि अब सभी सीटों पर बुकिंग की जाएगी. पिछले साल 19 मार्च 2020 से तेजस एक्सप्रेस बंद चल रही थी जिसे 17 अक्टूबर से फिर शुरू किया गया. हालांकि एक महीने बाद नवंबर में टिकट की कम बुकिंग के चलते इसे बंद करना पड़ा.

लखनऊ-नई दिल्ली और अहमदाबाद-मुंबई दोनों रेलमार्गों पर दोनों तरफ से तेजस एक्सप्रेस हफ्ते में चार दिन चलाई जाएगी. इन ट्रेनों का किराया और समय इस प्रकार है. यहां ध्यान रहे कि यह किराया खबर लिखने के समय के आस-पास 14 फरवरी की बुकिंग का है, इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है क्योंकि तेजस एक्सप्रेस में डायनमिक प्राइसिंग है.

