हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े कदम, DRDO वे बनाया पहला स्वदेशी मशीन पिस्टल

आत्मनिर्भर भारत की तरफ भारत ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है और देश में ही हथियारों के निर्माण को लेकर आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है. डिफेंस रिसर्च एंड डेलवपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) और भारतीय सेना ने मिलकर एक मशीन पिस्टल एएसएमआई तैयार किया है. यह देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल है. इसे 13 जनवरी को आर्मी के इनोवेशन इवेंट में दिखाया गया. यह पिस्टल डिफेंस फोर्सेज में 9 एमएम पिस्टल्स की जगह ले लेंगी. डीआरडीओ ने इससे जुड़ा एक बयान जारी किया है.

The machine pistol can fire at a range of 100 metres and is in the class of the Uzi series guns of Israel. The prototype has fired over 300 rounds in the last four months of its development. https://t.co/SC5NtmStsr

