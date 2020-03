भारत में कोरोना के अबतक 30 मामले, गाजियाबाद में मिला एक केस; हालात पर सरकार की नजर

Coronavirus: भारत में भी कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं. अबतक देश भर में कोरोना के कुल 30 मामले सामने आ चुके हैं. कोरोनावायरस से पीड़ित 30वां व्यक्ति गाजियाबाद में मिला है. हाल ही में उसने ईरान की यात्रा की है. गुरुवार दोपहर इसकी अधिकारिक पुष्टि हुई. इससे पहले, स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने गुरुवार सुबह संसद में कहा कि अबतक भारत में कोरोना वायरस के 29 मामले पॉजिटिव पाये गए. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलान किया है कि दिल्ली में 5वीं कक्षा तक के लिए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 31 मार्च तक बंद रहेंगे.

Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia: From tomorrow, all such schools(upto class 5th) both government & private to remain shut till March 31, in view of #CoronaVirus pic.twitter.com/qlj8NWP6rl

दुकानों पर मास्क और सैनिटाइजर की बढ़ती मांग के चलते किल्लत हो रही है. संसद के दोनों सदनों में बयान देते हुए डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि तीन लोग जो केरल से हैं, उनकी सेहत ठीक हो चुकी है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है. इनमें 16 इटालियन पर्यटक और उनका ड्राइवर, तीन केरल से, एक हैदराबाद, दो दिल्ली और छह आगरा से हैं.

बुधवार से यूनिवर्सल स्क्रीनिंग को अनिवार्य कर दिया गया है और अधिकतर एयरपोर्ट पर बुधवार शाम से यह शुरू हो चुका है. दिल्ली में एयरपोर्ट पर बुधवार को चीन, हॉन्ग कॉन्ग, थाइलैंड, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, इरान और इटली से आने वाले कुल 4,421 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई है. इनमें से 10 मुसाफिरों में लक्षण पाए गए और उन्हें अस्पताल में भेजा गया है.

इसके साथ ही कुछ मामले लोगों में संक्रमण के देखे गए हैं और यह फैसला लिया गया है कि जिला कलेक्टर और राज्यों को जिला, ब्लॉक और गांव के स्तर पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाने के लिए कहा जाएगा. प्राइवेट सेक्टर से भी COVID19 के मैनेजमेंट से बातचीत की जाएगी. गुरुवार शाम को इस संबंध में बैठक होगी. कुल 3542 सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजा गया है जिसमें से 29 को पॉजिटिव पाया गया है. 92 सैंपल की टेस्टिंग अभी जारी है.

टैक्स अधिकारियों की सरकार को चेतावनी, काम का बोझ घटाएं नहीं तो रोक देंगे जरूरी फाइलें

स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि वे स्थिति पर रोजाना समीक्षा कर रहे हैं. इसके साथ ही मंत्रियों का एक समूह भी स्थिति को देख रहा है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस का भारत में व्यापार पर असर 348 मिलियन डॉलर का रहने का अनुमान है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत इससे प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में टॉप 15 में आता है क्योंकि चीन में मैन्युफैक्चरिंग में सुस्ती से दुनिया भर में व्यापार में बाधा आई है.

यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (UNCTAD) ने बुधवार को कहा कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग में सुस्ती से दुनिया भर में व्यापार में बाधा आएगी और इससे वैश्विक स्तर पर निर्यात में 50 बिलियन डॉलर की कमी आ सकती है. सबसे ज्यादा प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में यूरोपीय यूनियन (15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर), अमेरिका (5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर), जापान (5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर), दक्षिण कोरिया (3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं.

भारत के ट्रेड पर होने वाला असर दूसरी कई अर्थव्यवस्थाओं जैसे यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के मुकाबले कम है. इंडोनेशिया के ट्रेड पर होने वाला असर 312 मिलियन डॉलर का है. भारत में सबसे ज्यादा असर कैमिकल सेक्टर पर 129 मिलियन डॉलर, कपड़ा उद्योग पर 64 मिलियन डॉलर, ऑटोमेटिव सेक्टर पर 34 मिलियन डॉलर, इलेक्ट्रिकल मशीनरी पर 12 मिलियन डॉलर, मेटल पर 27 मिलियन डॉलर का होगा.

