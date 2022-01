BJP सांसद का दावा, चीनी सेना ने भारतीय नागरिक को बनाया बंधक; राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना- पीएम की चुप्पी ही उनका बयान

गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले चीनी सेना ने भारत के एक नागरिक को बंधक बनाया है. भाजपा सांसद के इस दावे से राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है.

भाजपा सांसद के मुताबिक चीनी सेना ने 18 जनवरी को भारतीय सीमा में घुसकर जिडो गांव के 17 वर्षीय मीराम तारौन को बंधक बना लिया है. (Image- BJP MP Tweet)

Indo-China Relationship: भाजपा सांसद ने दावा किया है कि चीन ने भारतीय सीमा में घुसकर एक नागरिक को अपने कब्जे में कर लिया है. इस मसले को लेकर अब राजनीतिक पारा बढ़ने लगा है और केंद्र में विपक्ष की प्रमुख पार्टी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. भाजपा सांसद Tapir Gao का कहना है कि चीनी सेना पीएलए (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) ने भारतीय सीमा में घुसकर एक 17 वर्षीय भारतीय नागरिक मीराम तारौन को बंधक बना लिया है. इसे लेकर राहुल गांधी ने पीएम की चुप्पी को ही उनका बयान होने का आरोप लगाया है. टापिर अरुणाचल प्रदेश-पूर्व से भाजपा सांसद हैं. चीनी सेना से बचकर आए दोस्तों ने दी जानकारी

भाजपा सांसद ने ट्वीट किया है कि चीनी सेना ने 18 जनवरी को भारतीय सीमा में घुसकर जिडो गांव के 17 वर्षीय मीराम को बंधक बना लिया है. यह गांव अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में सियूंगला एरिया (बिशिंग गांव) के तहत लुंगता जोर एरिया में स्थित है जहां करीब चार साल पहले 2018 में चीन भारत के भीतर 3-4 किमी सड़क का निर्माण किया था. भाजपा सांसद के ट्वीट के मुताबिक मीरम के दोस्त किसी तरह चीनी सेना से बचकर निकलने में कामयाब हुए और उन्होंने इसकी जानकारी अथॉरिटीज को दी. टापिर ने सरकारी एजेंसियों से मीरम को जल्द से जल्द रिहा कराने के लिए जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्य के उपमुख्यमंत्री चोअना मिएन और भारतीय सेना को टैग किया है. 1/2

Chinese #PLA has abducted Sh Miram Taron, 17 years of Zido vill. yesterday 18th Jan 2022 from inside Indian territory, Lungta Jor area (China built 3-4 kms road inside India in 2018) under Siyungla area (Bishing village) of Upper Siang dist, Arunachal Pradesh. pic.twitter.com/ecKzGfgjB7 — Tapir Gao (@TapirGao) January 19, 2022 Rahul Gandhi ने पीएम की चुप्पी को बताया उनका बयान

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मसले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने ट्वीट किया है कि गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया है और वह मीराम तारौन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे. गांधी ने ट्वीट में आगे लिखा है कि प्रधानमंत्री की बुजदिल चुप्पी ही उनका बयान है और उन्हें फर्क नहीं पड़ता. गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया है- हम मीराम तारौन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे।



PM की बुज़दिल चुप्पी ही उनका बयान है- उन्हें फ़र्क़ नहीं पड़ता! — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 20, 2022 कल (19 जनवरी) उन्होंने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया था कि हमारे देश में चीन एक कूटनीतिक पुल का निर्माण कर रहा है और पीएम मोदी की चुप्पी से चीनी सेना के हौसले बढ़ते जा रहे हैं. गांधी ने निशाना साधा कि अब तो ये डर है कहीं प्रधानमंत्री इस पुल का भी उद्घाटन करने ना पहुंच जाएं. हमारे देश में चीन एक कूटनीतिक पुल का निर्माण कर रहा है।

PM की चुप्पी से PLA के हौसले बढ़ते जा रहे हैं।



अब तो ये डर है कहीं PM इस पुल का भी उद्घाटन करने ना पहुँच जायें। pic.twitter.com/OMcCC3wxXD — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 19, 2022

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.

Financial Express is now on Telegram. Click here to join our channel and stay updated with the latest Biz news and updates.