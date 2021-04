Remdesivir इंजेक्शन की अब नहीं होगी किल्लत! केंद्र सरकार ने स्थिति सुधरने तक निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

कोरोना के इलाज में प्रयोग की जाने वाली एंटी-वायरल ड्रग Remdesivir के निर्यात पर आज रविवार 11 अप्रैल को भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है. केंद्र सरकार ने आज एंटी-वायरल ड्रग रेम्डेसिविर और इसकी एक्टिव फार्मा इनग्रेडिएंट्स के निर्यात पर रोक लगाई गई है. यह फैसला कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इसकी मांग बढ़ने के चलते लिया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.

आदेश के मुताबिक भारत सरकार ने रेम्डेसिविर इंजेक्शन और रेम्डेसिविर एपीआई के निर्यात पर तब तक प्रतिबंध लगा दिया है, जब तक देश में स्थिति नहीं सुधरती है. सात भारतीय कंपनियों के पास Gilead Sciences से इस दवा के लिए लाइसेंस है जिसकी कुल कैपेसिटी हर महीने 39 लाख यूनिट्स की है.

Centre prohibits exports of Injection #Remdesivir and Remdesivir API till #COVID19 situation in the country improves; takes various steps to ensure easy access of Remdesivir to patients and hospitals.https://t.co/PsI3rvXTjI pic.twitter.com/UEkzeKiZuc

Covid Updates: दिल्ली में इन गतिविधियों को ही रहेगी मंजूरी, अथॉरिटी से इजाजत लेने की जरूरत खत्म; देखें पूरी डिटेल्स

हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा 11 अप्रैल को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,52,879 केसेज आए हैं जिसमें से 80.92 फीसदी सिर्फ 10 राज्यों से आए हैं. इन 10 राज्यों में भी सबसे अधिक केसेज महाराष्ट्र से हैं जहां 24 घंटे में 55,411 नए कोरोना केसेज आए हैं. हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 80.92 फीसदी केसेज महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आए हैं.

इसके अलावा कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में 839 मृत्यु हुई है जिसमें 86.41 फीसदी सिर्फ 10 राज्यों से हुई है. अब तक देश में कोरोना के 1,33,58,805 केसेज सामने आ चुके हैं जिसमें से 90.44 फीसदी लोग ठीक हो चुके हैं. कोरोना के चलते अब देश भर में 1.27 फीसदी यानी 1,69,275 लोगों की मौत हो चुकी है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.