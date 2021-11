Covid-19 Updates: भारत ने 99 देशों के यात्रियों के लिए खत्म किया क्वारंटीन नियम, अमेरिका ने अपने नागरिकों को दी खास हिदायत

Covid-19 Updates: देश में कोरोना महामारी की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है. भारत ने अब करीब 20 महीने बाद दुनिया भर के 99 देशों से आने वाले यात्रियों को बिना क्वारंटीन के आने की मंजूरी दे दी है. भारत और इन देशों के बीच कोरोना वैक्सीन के प्रमाणपत्र को मान्यता के लिए आपसी सहमति बन चुकी है.

वहीं अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने भारत आने वाले अमेरिकियों के लिए लेवल-वन कोविड-19 नोटिस जारी किया है. इसके मुताबिक अगर वैक्सीन की सभी डोज लग चुकी है तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने और गंभीर लक्षण उभरने का खतरा कम हो सकता है. हालांकि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत में हिंसा और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध मामले को लेकर भी अपने नागरिकों के लिए गाइडलाइंस जारी किया है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कैटगरी ए में शामिल देशों से आने वाले लोगों को एयर सुविधा पोर्टल (newdelhiairport.in) पर यात्रा से पहले सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म) और निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जमा करना होगा, वहीं दूसरी सूची रिस्क वाले देशों की है जिसमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और सिंगापुर शामिल हैं, यहां से आने वाले यात्रियों को भारत पहुंचने पर टेस्टिंग समेत अन्य मानकों का पालन करना होगा.

भारत आने वाले यात्रियों के लिए अमेरिकी सीडीसी ने लेवल-वन नोटिस जारी किया है. पाकिस्तान के लिए भी ऐसा ट्रैवल हेल्थ नोटिस जारी किया गया है. हालांकि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत और पाकिस्तान के लिए लेवल दो और तीन की ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि आतंक और अलगाववाद हिंसा के चलते अमेरिकियों को पाकिस्तान यात्रा पर फिर से विचार करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ अपराध और आतंक के चलते भारत यात्रा पर फिर से विचार करने की सलाह दी है. अमेरिकियों को आतंक व सिविल अनरेस्ट के चलते जम्मू-कश्मीर और सैन्य विवाद की आशंका के चलते भारत-पाकिस्तान सीमा के 10 किमी के भीतर नहीं जाने की सलाह दी गई है. अमेरिकी रिपोर्ट में भारत में तेजी से बढ़ रहे बलात्कार के मामलों पर चिंता जताई गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यटक स्थलों और अन्य स्थानों पर सेक्सुअल एसॉल्ट जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं.

देश में पिछले 38 दिनों से 20 हजार से कम कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं और एक्टिव केसेज व वायरस के चलते होने वाली मौतों में भी गिरावट आ रही है. सोमवार को एक्टिव केसेज 17 महीने के निचले स्तर पर 1,34,096 पर पहुंच गए हैं. त्योहारों के चलते कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका व्यक्त की जा रही थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ. हालांकि वैश्विक स्तर पर बात करें तो कई देशों में संक्रमण फिर फैल रहा. चीन डेल्टा वैरिएंट से जूझ रहा है और इसने एक यूनिवर्सिटी कैंपस को बंद कर दिया है और देश के कुछ हिस्सों में भी प्रतिबंध लगा दिए हैं. ऑस्ट्रेलिया ने बिना वैक्सीन लगवाए हुए लोगों को बाहर निकलने से रोक दिया है. रूस में भी पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड संख्या में कोरोना के नए केसेज सामने आ रहे हैं.

