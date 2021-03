महामारी के दौर में भी ‘अरबपति क्लब’ में शामिल हुए 40 भारतीय, फिर भी आचार्य बालकृष्ण की संपत्ति घटी: रिपोर्ट

Hurun Global Rich List 2021: कोरोना महामारी के दौर में एक तरफ जहां भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई, वहीं दूसरी ओर भारत से अरबपतियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के मुताबिक, महामारी से त्रस्त साल 2020 में 40 भारतीय अरबपतियों के क्लब में शामिल हुए. भारत में रहने वाले कुछ अरबपतियों की संख्या बढ़कर 177 हो गई है. तकरीबन 83 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं. दुनियाभर में अंबानी एक पायदान चढ़कर आठवें सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं. उनकी संपत्ति में 24 फीसदी का इजाफा दर्ज किया गया.

हुरुन इंडिया के एमडी एंव चीफ रिसर्चर अनास रहमान जुनैदा कहना है कि अमेरिका और चीन में जहां वेल्थ ​क्रिएशन टेक ड्राइवन रहा, जबकि भारतीय में वेल्थ क्रिएशन पारंपरिक या साय​कलिक बिजनेस के जरिए ही देखा गया. उनका कहना है कि जब टेक के जरिए वेल्थ क्रिएशन अपनी पूरी क्षमता पर हो जाएगी तब भारत अरबपतियों की संख्या के मामले में अमेरिका से आगे निकल जाएगा.

गुजरात के गौतम अडानी की संपत्ति 2020 में करीब दोगुनी बढ़कर 32 अरब डॉलर हो गई. इसके साथ ही अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 48वें स्थान से 20 स्थान पर आ गए. वहीं, दूसरे सबसे अमीर भारतीय भी बन गए हैं. गौतम अडानी के भाई विनोद की संपत्ति 128 फीसदी बढ़कर 9.8 अरब डॉलर पहुंच गई.

इस रिपोर्ट में व्यक्ति या फैमिली की संपत्ति का आकलन इस साल 15 जनवरी तक के आंकड़ों के आधार पर किया गया है. यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस दौरान कोरोना महामारी के चलते 7 फीसदी से अधिक की गिरावट आई है. महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा था, जिसके चलते आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई थीं. य​ह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जबकि के-शेप (K-Shape) रिकवरी के बारे में चिंताएं जाहिर की जा रही हैं.

Hurun Global Rich List 2021: दुनिया के आठवें सबसे अमीर बने मुकेश अंबानी, टॉप 100 में तीन भारतीय

रिपोर्ट के अनुसार, आईटी कंपनी एचसीएल के शिव नादर तीसरे सबसे अमीर भारतीय हैं. उनकी संपत्ति 27 अरब डॉलर आंकी गई है. इसी तरह, सॉफ्टवेयर कंपनी जायक्लर के जय चौधरी की नेटवर्थ 274 फीसदी बढ़कर 13 अरब डॉलर पहुंच गई. बायजू रविंद्रन और फैमिली की संपत्ति में 100 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 2.8 अरब डॉलर पर पहुंच गई.

रिपोर्ट के अनुसार, पतं​जलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण की संपत्ति बीते साल के दौरान 32 फीसदी गिरकर 3.6 अरब डॉलर पर आ गई. वहीं, कई क्षेत्रों में बिजनेस कर रहे महिंद्रा ग्रुप के प्रमुख आनंद महिंद्रा और परिवार की संप​त्ति भी 100 फीसदी बढ़कर 2.4 अरब डॉलर हो गई.

महिला अरबपतियों में बायोकॉन की किरन मजूमदार शॉ की दौलत बीते साल के दौरान 41 फीसदी बढ़कर 4.8 अरब डॉलर हो गई. शॉ महिला अरबपतियों में टॉप पर हैं. वहीं, गोदरेज की स्मिता वी कृष्णा की वेल्थ 4.7 अरब डॉलर और ल्यूपिन की मंजू गुप्ता की नेटवर्थ 3.3 अरब डॉलर दर्ज की गई.

Input: PTI

