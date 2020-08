Independence Day 2020: 13 और 15 अगस्त को इन रास्तों से बचें, दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवायजरी

Independence Day Delhi Traffic Advisory: स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम और 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में सुरक्षित और बेहतर आवाजाही के लिए ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है. एडवायजरी के मुताबिक, लाल किले के आसपास सामान्य ट्रैफिक सुबह 4 बजे से 10 बजे तक बंद रहेगा और केवल लेबल वाले वाहनों को मंजूरी होगी. पुलिस ने बताया कि 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल और स्वत्रंता दिवस के समारोह के लिए ट्रैफिक प्रतिबंध समान रहेंगे.

एडवायजरी के मुताबिक, आठ सड़कों को सामान्य जनता के लिए सुबह 4 बजे से 10 बजे तक बंद रखा जाएगा. इनमें नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निशाद राज मार्ग, Esplanade रोड और उसका लिंक रोड नेताजी सुभाष मार्ग तक, रिंग रोड, राजघाट से लेकर ISBT और आउटर रिंग रोड, ISBT से IP फ्लाईओवर शामिल है.

जो वाहन रिहर्सल या स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के लिए जरूरी पार्किंग लेबल के बिना है, उन्हें C- हेक्सागन इंडिया गेट, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, तिलक मार्ग, मथुरा रोड, बहादुर शाह जफर रोड, सुभाष मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और निजामुद्दीन ब्रिज और ISBT ब्रिज से बचने के लिए भी कहा गया है.

12वीं के छात्रों को फ्री स्मार्टफोन, देश में कहां मिल रहा है इस स्कीम का लाभ

उत्तर-दक्षिण गंतव्यों के लिए मुसाफिरों के लिए इसमें बताया गया है कि उन्हें यमुना- पुश्ता रोड- GT रोड को पार करने के लिए ऑरबिंदो मार्ग- सफदरजंग रोड, कनॉट प्लेस-मिंटो रोड और निजामुद्दीन ब्रिज से वैकल्पिक रूट लेने की जरूरत है.

पूर्वी-पश्चिम कॉरिडोर के लिए, मुसाफिरों को DND-NH24-विकास मार्ग, विकास मार्ग-DDU मार्ग और Boulevard-बर्फखाना से वैकल्पिक रूट लेने चाहिए. गीता कॉलोनी ब्रिज शांतिवन की ओर बंद रहेगा और वाहनों को लोअर रिंग रोड से ISBT कश्मीरी गेट शांतिवन की ओर और आईपी फ्लाईओवर से राजघाट की ओर मंजूरी नहीं होगी.

माल वाले वाहनों को निजामुद्दीन ब्रिज और वजीराबाद ब्रिज के बीच 12 अगस्त से आधी रात से 13 अगस्त को सुबह 11 बजे तक रोक रहेगी. यही रोक स्वतंत्रता दिवस के लिए 14 अगस्त की आधी रात से 15 अगस्त की सुबह 11 बजे तक जारी रहेगी.

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, अंतर-राज्य बसों को महाराणा प्रताप ISBT और सराय काले खां ISBT के बीच 12 आधी रात से 13 अगस्त को सुबह 11 बजे तक मंजूरी नहीं है. इसी का 15 अगस्त को पालन किया जाएगा.

(Input: PTI)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.