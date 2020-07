आयकर विभाग कल से शुरू करेगा ई-कैंपेन, मोटा लेन-देन कर ITR नहीं भरने वाले रडार पर

आयकर विभाग ने कुछ ऐसे लोगों की पहचान की है, जिन्होंने काफी मोटा लेनदेन करने के बावजूद आकलन वर्ष 2019-20 (वित्त वर्ष 2018-19 के संदर्भ में) के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है या उनके रिटर्न में कमियां हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान में कहा कि आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने और संशोधित करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 है. विभाग करदाताओं की सुविधा के लिए स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति (voluntary compliance) को लेकर 20 जुलाई से ई-अभियान शुरू करेगा.

CBDT ने कहा कि ई-अभियान का मकसद करदाताओं को कर या वित्तीय लेनदेन संबंधी जानकारी को ऑनलाइन सत्यापित करने में मदद करना और वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ावा देना है ताकि करदाताओं को नोटिस या स्क्रूटनी आदि प्रक्रियाओं का सामना न करना पड़े.

CBDT ने कहा कि डेटा विश्लेषण से कुछ ऐसे करदाताओं के बारे में पता चला है, जिन्होंने काफी अधिक लेनदेन किया है, लेकिन उन्होंने आकलन वर्ष 2019-20 (वित्त वर्ष 2018-19 के संदर्भ में) के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है. रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के अलावा रिटर्न फाइल करने वाले कई ऐसे लोगों की पहचान हुई है, जिनके अधिक धनराशि वाले लेनदेन और उनके आयकर रिटर्न आपस में मेल नहीं खाते हैं.

विभाग ने बताया कि 11 दिनों तक चलने वाला ई-अभियान 31 जुलाई 2020 को खत्म होगा और इस दौरान उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिन्होंने या तो रिटर्न दाखिल नहीं किया है, या उनके रिटर्न में विसंगतियां हैं. बयान के मुताबिक ई-अभियान योजना के तहत आयकर विभाग चिन्हित लोगों को ईमेल या एसएमएस भेजेगा, ताकि प्राप्त सूचना के अनुसार उनके लेनदेन का सत्यापन किया जा सके.

करदाता अपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस की डिटेल संबंधित पोर्टल पर एक्सेस कर सकते हैं और प्रतिक्रिया ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं. उन्हें आयकर विभाग के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी. आयकर विभाग को यह सूचना वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी), स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) और विदेश से धनप्राप्ति (फार्म 15सीसी) जैसे दस्तावेजों से मिली है.

