HIT Covid App: बिहार के इस खास ऐप से पीएम मोदी हुए खुश, अब देश भर में लाने की हो रही तैयारी

HIT Covid App: कोरोना संक्रमित होने पर होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की ट्रैकिंग के लिए बिहार सरकार ने खास Home Isolation Tracking (HIT) ऐप बनाया है. इस ऐप की प्रशंसा अब पीएम मोदी भी कर रहे हैं. पीएम मोदी को इस ऐप के बारे में तब पता चला जब वह मंगलवार को नौ राज्यों के कुछ जिलों के ऑफिशियल्स से संपर्क कर रहे थे. इसी दौरान पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने पीएम मोदी को हिट ऐप के बारे में जानकारी दी.

इस ऐप के कांसेप्ट से पीएम मोदी बहुत प्रभावित हुए. सिंह ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री ने इसकी डिटेल्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजने का आदेश दिया है ताकि इसे देश भर में यूटिलाइज किया जा सके. एडीशनल चीफ सेक्रेटरी (हेल्थ) प्रत्यय अमृत ने जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग ने हिट कोविड ऐप को लेकर एक पेज की डिटेल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेज दिया है.

होम आइसोलेशन में कोरोना का इलाज कर रहे मरीजों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को हिट कोविड ऐप को लांच किया था. इस प्रोजेक्ट के तहत स्वास्थ्यकर्मी होम आइशोलेशन में रह रहे मरीजों के घर पर हर दिन जाकर उनका तापमान और ऑक्सीजन लेवल रिकॉर्ड करते हैं और फिर इस डेटा की ऐप में एंट्री की जाती है. इस जानकारी के आधार पर जरूरी कदम उठाए जाते हैं. गांवों में जिन स्वास्थ्य कर्मियों को इस काम में लगाया गया है, उन्हें एमबीबीएस डॉक्टर्स द्वारा एक साल तक क्रैश कोर्स कराया गया है. हालांकि इन्हें सिर्फ बेसिक मेडिकल असिस्टेंस देने का ही अधिकार है और इसके अलावा मरीज के गंभीर होने पर अस्पताल पहुंचाने में मदद कर सकते हैं.

हिट ऐप को स्वास्थ्य विभाग के गाइडेंस में बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बेल्ट्रॉन) ने डेवलप किया था. अमृत ने जानकारी दी कि इस ऐप को परीक्षण के तौर पर पहले सिर्फ पांच जिलों में लांच किया गया था और इसकी सफलता को देखते हुए इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है. इसके लिए सभी जिलों में एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया गया है. अमृत के मुताबिक इस ऐप के जरिए बिहार के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वायरस से लड़ाई में बहुत मदद मिल रही है.

