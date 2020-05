5 जून को केरल में दस्तक देगा मॉनसून, IMD ने बताया: आपके शहर में कब शुरू होगी बारिश

मई के 15 दिन बीत चुके हैं और देश को बारिश का इंतजार शुरू हो गया है. फिलहाल इस बीच भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने जानकारी दी है कि इस साल मानसून केरल में 4 दिन की देरी से आ सकता है. मौसम विभाग ने इस बारे में जानकारी देते हुए शुक्रवार को बताया कि इस साल केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून की शुरुआत थोड़ी देर से 5 जून से होने की संभावना है. सामान्य तौर पर इसकी डेट 1 जून मानी जाती है. बता दें कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून 4 महीनों जून से सिंतंबर तक के लिए होता है. भारत की कृषि व्यवस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था बहुत हद तक मानसून पर निर्भर होती है.

आईएमडी का कहना है कि ± 4 की मॉडल त्रुटि के साथ केरल में इस साल मानसून की शुरुआत 5 जून को होने की संभावना है. मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले 15 सालों में सिर्फ 2015 को छोड़ दें तो हर बार अनुमान सटीक साबित हुआ है. पिछले साल 8 जून को मानसून केरल पहुंचा था, मौसम विभाग ने 6 जून का अनुमान जारी किया था. 2018 में 29 मई का अनुमान जारी किया था, और मानसून 29 मई को ही पहुंचा, 2017 में 30 मई का अनुमान था, मानसून भी 30 मई को पहुंचा था.

मौसम विभाग ने कहा था कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के शनिवार तक यानी 16 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप और बंगाल की खाड़ी पहुंचने की संभावना है. आईएमडी के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून अक्सर 20 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप और बंगाल की खाड़ी पहुंच जाता है और उसके बाद यह 10 से 11 दिनों में केरल में दस्तक देता है. दक्षिण-पश्चिम मानसून को खरीफ फसल जैसे धान, मोटे अनाज, दालें और तिलहन बोने के लिए अहम माना जाता है.

मौसम विभाग ने 1960-2019 के आंकड़ों के आधार पर देश के कई हिस्सों के लिए मानसून की शुरुआत और वापसी की तारीखों को भी संशोधित किया है. पिछली तारीखें 1901 और 1940 के आंकड़ों पर आधारित थीं. वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून सामान्य तारीखों की तुलना में 3 से 7 दिनों की देरी से आएगा.

दिल्ली के लिए मानसून की सामान्य शुरुआत की तारीख 23 जून से 27 जून तक संशोधित की गई है. इसी तरह मुंबई के लिए 10 से 11 जून तक बारिश आने का अनुमान है.

कोलकाता के लिए 10 से 11 जून तक और चेन्नई में 1 से 4 जून तक की तारीखों को संशोधित किया गया है. आईएमडी ने इस साल 100 फीसदी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है. देश में सालाना होने वाली बारिश का 75 फीसदी इसी मानसून से होती है.

1 जून से 7 जून: तिरूवनंतपुरम, चेन्नई, उडुपी, पंजिम, गंगवटी और इन शहरों के आस पास 1 जून से 7 जून के बीच मॉनसून की एंट्री हो सकती है.

8 जून से 13 जून: हैदराबाद, मछलीपट्टनम, विजाग, कटक, पुरी, सतारा, कोल्हापुर, पुणे, मुंबई, अहमद नगर, गया, कोलकाता और आस पास के इलाकों में 8 जून से 13 जून के बीच मॉनसून की एंट्री हो सकती है.

14 जून से 21 जून : सूरत, जलगांव, नागपुर, रायपुर, अहमदाबाद, खंडावा, बिलासपुर, जमशेदपुर, वाराणसी, छपरा, पिथौरागढ़ और उत्तराखंड के अन्य शहरों और आस पास के इलाकों में 14 जून से 21 जून के बीच मॉनसून की एंट्री हो सकती है.

21 जून से 30 जून: भोपाल, भुज, लखनउ, आजमगढ़,आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला, जालंधर, लद्दाख, श्रीनगर और आस पास के शहरों में 22 जून से 30 जून के बीच मॉनसून की एंट्री हो सकती है.

1 जुलाई से 8 जुलाई: अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर व आस पास के शहरों में 1 जुलाई से 8 जुलाई के बीच मॉनसून की एंट्री हो सकती है.

मौसम विभाग के अुनसार 48 फीसदी संभावना है कि सीजन में लांग टर्म पीरियड एवरेज में पूरे देश में मानसून सामान्य से 96 से 104 फीसदी हो. वहीं 21 फीसदी संभावना यह भी है कि मानसून 104 से 110 फीसदी के बीच रहे. 9 फीसदी संभावना है कि मानसून 110 फीसदी से भी ज्यादा रहे. सामान्य से कम बारिश होने की संभावना 20 फीसदी है.

