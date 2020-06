NIRF rankings: IIT मद्रास देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थान, शीर्ष 10 में 7 आईआईटी

NIRF rankings 2020: मानव संसाधन विकास मंत्रालय (HRD Ministry) ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) जारी कर दिया है. इसमें IIT मद्रास, IISc बैंगलोर और IIT दिल्ली भारत के टॉप 3 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनकर उभरे हैं. HRD मंत्रालय हर साल यह रैंकिंग जारी करता है. वैसे तो यह रैंकिंग हर साल अप्रैल में जारी होती हैं लेकिन इस बार कोविड19 की वज​ह से इनके जारी होने में देरी हुई है. इस सालाना रैंकिंग में भारत की टॉप 3 यूनिवर्सिटी IISc बैंगलोर, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रहीं. IIM अहमदाबाद देश का टॉप बिजनेस स्कूल बनकर उभरा है. इसके बाद IIM बैंगलोर व IIM कलकत्ता हैं.

केन्द्रीय HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की है कि कॉलेजेस में मिरांडा कॉलेज टॉप पर है. इसके बाद लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमन और सेंट स्टीफंस कॉलेज हैं. देश के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करें तो टॉप 3 पायदान पर IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे हैं.

फार्मेसी कैटेगरी में दिल्ली का जामिया हमदर्द टॉप इंस्टीट्यूट है. इसके बाद चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी है. तीसेरे नंबर पर मोहाली का नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ फार्मास्युटिकल रिसर्च है. मेडिकल कॉलेज कैटेगरी में रैंकिंग के मुताबिक देश में AIIMS दिल्ली टॉप पोजिशन पर है. इसके बाद चंडीगढ़ का PGI और वेल्लोर का CMC है.

