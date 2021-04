15 दिनों में 4 ऑक्सीजन प्लांट बनाएगी IFFCO, अस्पतालों को फ्री में होगी सप्लाई; नोएडा पुलिस ने शुरू की प्लाज्मा डोनेशन की मुहिम

कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन डिमांड बहुत बढ़ गई है और इसकी किल्लत भी शुरू हो गई. हालांकि जल्द ही स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है. फर्टिलाइजर कंपनी IFFCO (इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड) ने सोमवार को जानकारी दी कि वह अगले 15 दिनों में 30 करोड़ की लागत से चार मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित करेगी. ये प्लांट उत्तर प्रदेश, गुजरात और ओडिशा में स्थापित किए जाएंगे. खास बात यह है कि इफको इस ऑक्सीजन को हॉस्पिटल को फ्री में सप्लाई करेगी. इफको द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये प्लांट गुजरात के कलोल, उत्तर प्रदेश के औनला व फूलपूर और ओडिशा के पारादीप में स्थापित किए जाएंगे.

वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर गौतम बुद्ध नगर ने एक खास इनिशिएटिव लांच किया है जिससे कोरोना मरीजों को प्लाज्मा उपलब्ध कराया जा सके. प्लाज्मा थेरेपी के तहत उन लोगों के खून से एंटीबॉडीज लिया जाता है तो जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और फिर इस एंटीबॉडीज को कोरोना संक्रमित मरीज को दिया जाता है जिसे उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके. नोएडा पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर 885106643 और एक गूगल फॉर्म लांच किया है.

इफको के प्रवक्ता ने बताया कि इसे लेकर आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है और ऑक्सीजन प्लांट को ट्रांसपोर्ट, इंस्टॉल व कमीशन करने के लिए कम से कम 15 दिन लगेंगे. एक टीम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इफको जल्द से जल्द इस सेवा को शुरू करने की कोशिश कर रही है. रविवार की देर रात इफको के एमडी और सीईओ यूएस अवस्थी ने एलान किया था कि कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर गुजरात के कलोल में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने जा रही है. उन्होंने कहा कि इफको हॉस्पिटल को फ्री में ऑक्सीजन सिलिंडर देगी और एक सिलिंडर में 46.7 लीटर ऑक्सीजन होगा. कलोल में प्रस्तावित ऑक्सीजन प्लांट मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन जेनेरेट करेगा और यह 700 बड़े डी-टाइप सिलिंडर और 300 मीडियम बी-साइज सिलिंडर्स को भर सकेगा. इसके अलावा अवस्थी के मुताबिक हॉस्पिटल अपने सिलिंडर प्लांट तक लाकर फ्री में भरवा सकेंगे. इफको से सिलिंडर लेने पर सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाई जाएगी ताकि ऑक्सीजन की होर्डिंग न की जा सके.

गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर ने एक हेल्पलाइन नंबर 885106643 लांच किया है जिस पर प्लाज्मा की जरूरत को लेकर डोनर से संपर्क किया जा सकता है. जिला पुलिस ने एक गूगल डॉक्यूमेंट फॉर्म https://forms.gle/ho3NJuYCS9ZRPUJA8 बनाया है जिसमें रोगी की जानकारी देकर प्लाज्मा डोनर को खोजा जा सकता है. इस फॉर्म में यह मेंशन करना होता है कि आप डोनेट करना चाहते हैं या आपको प्लाज्मा की जरूरत है.

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि इस इनीशिएटिव का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों प्लाज्मा डोनर्स को जरूरतमदों को संपर्क में लाना है. इस मुहिम के तहत जो पुलिसकर्मी कोरोना से उबर चुके हैं, वे भी प्लाज्मा डोनेशन कर रहे हैं और पुलिस ने आम लोगों से भी सामने आने की अपील की है.

