NP खाद हुआ सस्ता, इफको ने प्रति बोरी कीमत 50 रुपये घटाई

सहकारी उर्वरक कंपनी इफको ने बुधवार को एनपी खाद की अधिकतम खुदरा कीमत में 50 रुपये प्रति बोरी की कमी कर इसे 925 रुपये कर दिया. कीमतों में कटौती तत्काल प्रभाव से लागू है. इफको ने एक बयान में कहा कि एनपी उर्वरक की कीमतों में कमी कृषि लागत को कम करने तथा 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की प्रधानमत्री की योजना के अनुरूप है. एनपी उर्वरक में नाइट्रोजन और सुपरफॉस्फोट होते हैं.

इफको ने कहा कि किसानों के लिए जहां भी संभव हो, कीमतों को कम किया जाएगा. इफको के प्रबंध निदेशक और सीईओ यूएस अवस्थी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘हम पूरे भारत में सभी स्टॉक के लिए एनपी 20: 20: 20: 0: 13 उर्वरक की कीमत तत्काल प्रभाव से 50 रुपये प्रति बोरी घटाने की घोषणा कर रहे हैं.’’

उन्होंने कहा कि किसानों की मदद करने के लिए सल्फर पर प्रति टन 1,000 रुपये की कटौती की गई है. इफको ने कुछ महीने पहले एनपीके और डीएपी उर्वरकों की कीमतों में भी कटौती की थी.

मालूम हो, प्रत्येक फसल की ग्रोथ और बेहतर उत्पादन के लिए फसल को 16 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है. इसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे, हवा एवं पानी से प्राप्त करते हैं. बाकी बचे तत्व जैसेकि मैग्निशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, सल्फर बोरोन आदि जमीन से मिलते हैं. पौधे को प्रमुख पुष्टिकारक तत्व नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटास की अधिक मात्रा मे जरूरत रहती है, जिसे हमें उचित मात्रा में खाद के रूप में देना पड़ता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.