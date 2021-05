COVID-19: घर बैठे खुद करें कोरोना टेस्ट, ICMR ने होम टेस्टिंग किट को दी मंजूरी; ऐसे करेगा काम

Corona Home Testing Kit: कोराना की जांच अब आप घर पर खुद भी कर सकेंगे. ICMR ने होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है. इस किट के जरिये घर में ही नाक से कोरोना जांच के लिए सैंपल ले सकते हैं. ICMR ने कोरोना टेस्ट किट को लेकर नई एडवाइजरी भी दी है. आईसीएमआर ने कहा कि होम टेस्टिंग सिर्फ सिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए है. यह उनके लिए भी है जो लोग लैब में कंफर्म केस के सीधे संपर्क में आए हों. होम टेस्टिंग के लिए गूगल प्ले स्टोर और ऐपल स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा. मोबाइल ऐप के जरिये पॉजिटिव और निगेटिव रिपोर्ट मिलेगी.

होम आइसोलेशन टेस्टिंग किट के लिए MY LAB DISCOVERY SOLUTION LTD पुणे की कंपनी को ऑथाराइज किया गया है. इस किट का नाम COVISELF (Pathocatch) है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसकी बाजार में कीमत 250 रुपये तक होगी. होम टेस्टिंग कंपनी के सुझाए मैन्युअल तौर तरीके से होगा. माना जा रहा है कि होम बेस्ड टेस्टिंग किट से जांच में तेजी आएगी ही, साथ ही लोग घर बैठे ही कोरोना की जांच कर सकते हैं.

मंजूरी का बाद ICMR ने जांच को लेकर भी एडवाइजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि वे लोग जिनमें लक्षण नजर आ रहे हैं या हाल ही में संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों को टेस्ट करना चाहिए. साथ ही ICMR ने कहा बिना वजह जांच किए जाने की सलाह नहीं दी है.

जो लोग होम टेस्टिंग करेंगे उन्हें टेस्ट strip पिक्चर खींचना पड़ेगा और उसी फोन से तस्वीर लेनी होगी जिसपर मोबाइल ऐप डाउनलोड होगा. मोबाइल फोन का डाटा सीधे ICMR के टेस्टिंग पोर्टल पर स्टोर हो जाएगा. मरीज की गोपनीयता बरकरार रहेगी. इस टेस्ट के जरिए जो जिनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी उन्हें पॉजिटिव माना जाएगा और किसी टेस्ट की जरूरत नही पड़ेगी.

जो लोग पॉजिटिव होंगे उन्हें होम आइसोलेशन को लेकर ICMR और हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन को मानना होगा. लक्षण वाले जिन मरीजों का रिजल्ट निगेटिव आएगा, उनको RTPCR करवाना होगा. सभी रैपिड एंटीजन निगेटिव सिम्प्टोमेटिक लोगों को सस्पेक्टेड कोविड केस माना जायेगा और जब तक RTPCR का रिजल्ट नही आ जाती तब तक उन्हें होम आईओलेशन में रहना होगा.

