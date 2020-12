Hyderabad GHMC Election Result: हैदराबाद के निकाय चुनावों में बीजेपी दे रही कड़ी टक्कर, कौन होगा नंबर 2

Hyderabad GHMC Election Result: ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं. काउंटिंग के दौरान शुरुआती रूझानों में बीजेपी को बढ़त मिली हुई थी, उसके बाद अब टीआरस और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. ईटीवी के मुताबिक 2 बजे तक के ट्रेंड की बात करें तो बीजेपी 39 सीट, टीआरएस 36, एआईएमआईएम 14 और कांग्रेस तीन सीटों पर लीड कर रही है. शुरुआती गणना में बीजेपी ने 51 सीटों पर लीड बना ली थी, जबकि टीआरएस 20, एआईएमआईएम 8 और कांग्रेस 3 सीटों पर आगे चल रही थी. बीजेपी के शुरुआती गणना में लीड मिलने पर बीजेपी सांसद डी अरविंद ने कहा कि तेलंगाना ने बदलाव के लिए सोच लिया है.

जीएचएमसी की 150 सीटों पर 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं. इस चुनाव में 74.67 लाख मतदाताओं में से 34.5 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया यानी महज 46.55 फीसदी मतदान हुए. चुनाव के लिए 2,927 मतदाता स्थल बनाए गए थे. इस साल मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है.

इस बार मतगणना की प्रक्रिया धीमी है क्योंकि कोरोना महामारी के चलते बैलट पेपर से चुनाव कराए जाने का फैसला किया गया था. वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू की गई थी और परिणाम आने में रात हो सकती है. मतगणना में 8152 कर्मी और 31 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स लगे हुए हैं.

हैदराबादा पुलिश कमिश्नर अंजनी कुमार के मुताबिक सभी काउंटिंग सेंटर पर तीन स्तर की सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है. सीआरपीएफ, सिटी आर्म्ड रिजर्व पुलिस (सीएआरएफ) और सिटी सिविल पुलिस को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है. सुरक्षा के मद्देनजर सभी केंद्रों पर एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और तीन सेंटर्स पर एक एडीशनल डीसीपी को ड्यूटी पर रखा गया है. इसके अलावा हर केंद्र के पास एक पुलिस आउटपोस्ट, एक कंट्रोल रूम और एक मीडिया पॉइंट सेटअप किया गया है. इसके अलावा हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकोंडा के कमिश्नर्स ने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील किया है कि मतगणना पूरी होने के 48 घंटे बाद तक विजय रैली न निकालें.

150 सीटों पर चुनाव हुए थे जिसमें टीआरएस ने सभी 150 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे जबकि बीजेपी ने एक सीट कम यानी 149 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे. कांग्रेस पार्टी ने 146 प्रत्याशियों को टिकट दिया था और एआईएमआईएम ने 51 प्रत्याशियों को टिकट दिया था. 2016 के चुनाव में टीआरएस ने 150 सीटों में 99 सीटों पर जीत हासिल किया था. एआईएमआईएम को 44 सीट, भाजपा को चार, कांग्रेस को दो और टीडीपी को एक सीट पर जीत हासिल हुई थी.

इस चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मस्लिमीन (एआईएमआईएम) और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर हो रही है. भाजपा 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अपना दम-खम दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है. जीएचएमसी चुनाव परिणाम को लेकर इसलिए भी लोगों की उत्सकुता है क्योंकि इस क्षेत्र में 24 विधानसभा सीटें आती हैं और 2023 में राज्य का विधानसभा चुनाव होना है. टीआरएस इस चुनाव के जरिए इन सीटों पर अपना प्रभुत्व जमाए रखना चाहती है जबकि बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रही है. अभी बीजेपी दक्षिण भारत में सिर्फ कर्नाटक में ही है. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि शुरुआती रूझानों में बीजेपी की बढ़त से बदलाव की बयार स्पष्ट हो गई है.

Early trends emerging from Hyderabad indicate a change in popular mood & shape of things to come.

Policies of transformative development are hard to beat & always triumph over hollow populism & fake narrative.#GHMCElectionresults #GHMCwithBJP

