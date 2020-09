Hurun 2020: ‘मार्च लॉकडाउन’ के बाद हर घंटे 90 करोड़ बढ़ी मुकेश अंबानी की दौलत, टॉप अमीरों में शामिल IPO किंग सूता

Hurun India List 2020: मुकेश अंबानी हुरुन इंडिया के टॉप अमीरों की लिस्ट में 9वें लगातार साल सबसे अमीर भारतीय घोषित किए गए हैं. इस लिस्ट में 6,58,400 करोड़ की दौलत के साथ वह पहले नंबर पर हैं. खास बात है कि मार्च लॉकडाउन के बाद उनकी दौलत में हर घंटे 90 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. अंबानी ऐसे पहले भारतीय हैं जो हुरुन की ग्लोबल लिस्ट में टॉप 5 में शामिल हैं. इस साल हुरुन की इंडिया लिस्ट में आईपीओ किंग 77 साल के अशोक सूता की भी एंट्री हुई है. 3700 करोड़ की दौलत के साथ वह लिस्ट में 282वें नंबर पर हैं.

हुरुन इंडिया में इस बार कुल 828 इनडिविजुअल को शामिल किया गया है, जिनकी संपत्ति कम से कम 1000 करोड़ रुपये हैं. इस बार भारतीय अमीरों की औसत संपत्ति में 5 साल पहले की तुलना में 5 गुने की बढ़ोत्तरी देखी गई है. मुकेश अंबानी की दौलत में मार्च लॉकडाउन के बाद हर घंटे 90 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी देखने को मिली है. इस साल 828 की लिस्ट में 162 नए चेहरे हैं, इनमें हैप्पिएस्ट माइंड्स के अशोक सूता भी हैं. 229 लोग ऐसे हैं, जिनकी दौलत घटी है.

मुकेश अंबानी, चेयरमैन आरआईएल

दौलत: 6,58,400 करोड़

1 साल में दौलत में 73 फीसदी हुआ इजाफा.

मार्च लॉकडज्ञउन के बाद हर घंटे 90 करोड़ बढ़ी दौलत

हिंदुजा ब्रदर्स

दौलत: 1,43,700 करोड़

शिव नाडर, HCL के फाउंडर

दौलत: 1,41,700 करोड़

गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के हेड

दौलत: 1,40,200 करोड़

अजीम प्रेम जी, विप्रो के चेयरमैन

दौलत: 1,14,400 करोड़

साइरस पूनावाला, चेयरमैन पूनावाला ग्रुप

दौलत: 94,300 करोड़

आरके दमानी, फाउंडर एवेन्यू सुपरमार्ट

दौलत: 87,200 करोड़

उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी

दौलत: 87,000 करोड़

दिलीप संघवी, सनफार्मा के फाउंडर

दौलत: 84,000 करोड़

पालोनजी ब्रदर्स, शपूरजी पलोनजी

दौलत: 76,000 करोड़

32400 करोड़ रुपये की दौलत के साथ स्मिता वी कृष्णा इस लिस्ट में सबसे अमीर भारतीय महिला हैं. वहीं, 31,600 करोड़ की दौलत के साथ किरण शा मजूमदार सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमैन हैं.

इस 828 की लिस्ट में 217 नाम ऐसे हैं, जो मुंबई के रहने वाले हैं. नई दिल्ली के 128 लोग और बेंगलुरू के 67 लोग शामिल हैं. नई दिल्ली में इस बार 5 दौलतमंद कम हुए हैं, जबकि मुंबई से 41 लोग बढ़े हैं. हैदराबाद के 51 और अहमदाबाद से 38 अमीर लिस्ट में शामिल हैं. कोलकाता से ज्यादा अमीर चेन्नई में हैं.

सुबाश रूनावाला एंड फैमिली: 7,900 करोड़

कृष्णा चिवुकुला एंड फैमिली: 6,800 करोड़

अजीत प्रभु: 6,700 करोड़

अरविंद मेलिगेरी: 6,700 करोड़

रोनी स्क्रयूवाला: 6,500 करोड़

रिशी खोसला: 6,400 करोड़

सुनील वाधवानी: 5,200 करोड़

अशोक त्रिवेदी: 5,100 करोड़

योगेश माथ्रदास कोटानी एंड फैमिली: 5,000 करोड़

अशोक सूता: 3,700 करोड़

