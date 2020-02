Hurun Global Rich List 2020: मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे रईस शख्स, हर घंटे कमाए 7 करोड़ रु

Hurun Global Rich List 2020: देश दुनिया में जारी आर्थिक नरमी के बीच वर्ष 2019 में भारत में हर महीने तीन नए अरबपति बने और इन्हें मिलाकर अरबपतियों की कुल संख्या 138 हो गई है. यह चीन और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं. कुल 67 अरब डॉलर यानी लगभग 4801.82 अरब रुपये की नेटवर्थ के साथ वह विश्व के नौंवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं. मुकेश अंबानी ने हर घंटे 7 करोड़ रुपये कमाए. यह जानकारी ‘हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट-2020’ से सामने आई है.

2019 में भारत के अंदर 34 नए अरबपति बने. भारत के अरबपतियों में अगर भारत से बाहर रह रहे भारतीय मूल के अरबपतियों को भी जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 170 पर पहुंच जाएगा. ‘हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट-2020’ के अनुसार, 799 अरबपतियों की संख्या के साथ चीन सूची में पहले स्थान पर और 626 अरबपतियों के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है.

देश के सबसे ज्यादा अमीरों में मुकेश अंबानी के बाद 27 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ एस. पी. हिंदुजा परिवार दूसरे स्थान पर, 17 अरब डॉलर से ज्यादा नेटवर्थ के साथ गौतम अडाणी तीसरे स्थान पर हैं. शिव नादर व परिवार लगभग 17 अरब डॉलर के साथ चौथे, 15 अरब डॉलर से ज्यादा के साथ लक्ष्मी मित्तल पांचवें नंबर पर हैं.

कोटक बैंक के उदय कोटक की कुल नेटवर्थ 15 अरब डॉलर है और वह भारतीय अरबपतियों में छठें स्थान पर हैं, जबकि वह दुनिया में खुद के बलबूते बनने वाले सबसे अमीर बैंकर हैं. भारत में अरब डॉलर के साथ अजीम प्रेमजी सातवें, 12 अरब डॉलर के साथ साइरस पूनावाला आठवें और 11 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ साइरस पालोनजी मिस्त्री व उनके बेटे शपूर पालोनजी मिस्त्री नौंवे और 10वें सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं. हुरुन रिच लिस्ट 2020 में ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल केवल 24 साल की उम्र में सबसे युवा भारतीय हैं. उनकी नेटवर्थ 1.1 अरब डॉलर है.

इस साल सूची में 480 अरबपति जुड़े हैं. भारत के अंदर की बात करें तो सबसे अधिक 50 अरबपति मुंबई में, 30 अरबपति दिल्ली में, 17 अरबपति बेंगलुरू में और 12 अरबपति अहमदाबाद में हैं. मुंबई के 50 अरबपतियों के पास लगभग 218 अरब डॉलर, नई दिल्ली के 30 अरबपतियों के पास 76 अरब डॉलर, बेंगलुरू के 17 अरबपतियों के पास 42 अरब डॉलर और अहमदाबाद के 12 अरबपतियों के पास 36 अरब डॉलर की संपत्ति है. वहीं हैदराबाद के 7 अरबपतियों के पास 13 अरब डॉलर की संपत्ति है.

एक अरब डॉलर से अधिक नेटवर्थ वाले व्यक्तियों की गणना के आधार पर यह सूची बनाई गई है. इसके हिसाब से दुनिया में कुल 2,817 अरबपति हैं. अमेजन डॉट कॉम के सीईओ जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं. उनकी नेटवर्थ 140 अरब डॉलर है. इसके बाद 107 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ एलएमवीएच के बर्नार्ड ऑरनॉल्ट दूसरे और 106 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स तीसरे स्थान पर हैं.

